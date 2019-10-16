　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲iPhone Safari防詐騙功能卻引發資料傳給騰訊爭議。（圖／路透、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近日傳出，iPhone疑似將使用者iOS手機內建Safari，將瀏覽資料傳給中國騰訊事件，儘管蘋果公司已經發布聲明，但如果消費者仍有疑慮的話，KPMG安侯建業提供兩招防範：一，就是採用其他的瀏覽器，像是如Chrome等；二，到中國大陸漫遊時，關閉iOS「詐騙網站警告」功能。

近期有人發現，在iOS 13和iOS 12.2中，Safari與私隱政策聲明細則內容有所更動，改為「到訪網站前，Safari可能將該網址的計算過資料傳送予『Google安全瀏覽』和『騰訊安全瀏覽』來檢查是否為詐騙網站。」傳送的資料包括IP位置。儘管不清楚Google和騰訊是如何分工，以及是否只有特定地區的iOS裝置會將資料傳送給騰訊，但相關消息仍引用戶擔憂。

請繼續往下閱讀...

蘋果針對此爭議發布聲明，Apple通過Safari Fraudulent Website Warning（Safari詐騙網站警告）保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被識辨的詐騙網站。啟用此功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL，並當用戶到訪懷疑是詐騙網站的URL時對用戶顯示警告訊息。在這過程中，Safari會從Google接收了一個已識辨為詐騙網站的列表。區域設定為中國大陸的設備將從騰訊接收詐騙網站列表。用戶到訪的網站的URL絕對不會與傳送予安全瀏覽供應商，用戶亦可隨時自行關閉這項功能。

KPMG安侯建業數位科技安全服務執行副總謝昀澤表示，蘋果已經發表聲明，未將瀏覽資料傳給第三方，而是在新增的Safari瀏覽器「詐騙網站警告」功能中，採用了Google(非中國大陸地區使用)或騰訊(中國大陸地區使用)提供的詐騙網站列表清單進行比對。

謝昀澤補充，蘋果手機的詐騙網站警告功能，是一個可以保護消費者的新措施，如果消費者對此功能仍有資料傳輸到中國的疑慮，可以考慮採用其他常用瀏覽器，如Chrome等，或到中國大陸漫遊時，關閉iOS「詐騙網站警告」功能。

謝昀澤也提醒台灣消費者，市面上目前仍有許多APP，仍在未明確告知使用者的情況下，進行手機的各種紀錄檔蒐集與傳送。例如，中國大陸出版的「學習強國」系列APP安卓版，就被德國專家檢測出，此APP會檢查並傳回各種使用者在手機中的隱私資料，如定位位址，通訊錄、照片等，使用者切勿下載使用。

全球對隱私保護日趨嚴謹　台灣企業引以為鑑

針對台灣出口各項網路服務與物聯網設備的通訊及科技產業，安侯法律事務所執行顧問翁士傑也藉蘋果事件提醒，全球隱私保護法規日益嚴謹，如近年新頒布的GDPR(歐盟個資法)，CCPA(加州隱私法)，皆要求受規管公司在蒐集和使用當事人個人資料之前，必須進行特定的隱私告知，並對此類資料的使用和傳輸施加限制。

然而CCPA與GDPR不同的是， CCPA對個人資料的定義更為廣泛，並且部分超出GDPR的範圍，規範應向個資當事人揭露所蒐集的個資類型、揭露的方式以及個資當事人該如何行使權利。

以CCPA為例，建議出口相關產品或服務至美國加州的台灣企業，公司必須修改其資訊隱私政策、採用合宜的個資與資安技術來來符合新的規範。依據CCPA規定，未遵循者將有遭受加州檢察總長重大裁罰的風險，且如果使用者個資因公司未建置適當安全措施而受到損害，CCPA賦予個人得提起集體訴訟，公司若有故意違反行為會受到高額的處罰。

ET快訊
福原愛第一次在台喝喜酒「照平常穿」！　到場驚喊：規矩跟日本有
快訊／被問「今天行程提早到」　韓國瑜一臉嚴肅：我每一場都準時
國民首局狂灌7分橫掃紅雀　隊史51年首闖世界大賽
LIVE／直搗蔡英文故鄉屏東！韓粉：我們要陸客　韓國瑜說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

週年慶！銀行調查：百貨信用卡消費女性人數多　男性平均刷卡金更高

格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

外送員發大財？　104調查：最高月入18萬 、最低僅2萬

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

英鎊升破40元創3個月新高！　換新台幣5萬蒸發近2千元

新台幣開盤貶值0.9分　以30.695元兌1美元開出

美股收高、台積電續揚　台股開盤上漲55點挑戰11,200點

美股道瓊漲237點 　台指期開盤上揚51點

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

外送員發大財？　104調查：最高月入18萬 、最低僅2萬

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

英鎊升破40元創3個月新高！　換新台幣5萬蒸發近2千元

新台幣開盤貶值0.9分　以30.695元兌1美元開出

美股收高、台積電續揚　台股開盤上漲55點挑戰11,200點

美股道瓊漲237點 　台指期開盤上揚51點

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

IMF下修台灣經濟成長率至2%　蔡英文：仍穩定成長

長髮正妹車切匝道遭大貨車撞飛　馬三跨坐分隔島動彈不得

電車痴漢「左右開弓」同時猥褻2女　他po網替短裙妹討公道：太囂張

《魔獸世界》高手即時分析能力強　電玩履歷未來是求職重點

門縫瞥見女友妹裸睡...他下半身秒躁動！潛房手抖拍長腿　被抓包喊：我忍不住

超ㄎㄧㄤ團照這樣拍！快學南韓IG多頭龍創始者的新招數

警消「易胃潰瘍」！國內首份警消健康調查：長官、同儕支持則助降

樹懶寶寶滿5個月健檢　「慢動作歪頭」對保育員燦笑：你...好

遭打斷2次！林鄭成首位不能宣讀《施政報告》特首...將播預錄版本

餐點一來霸氣姐掏錢：不用找了　外送員尷尬爆...「小費秒升級15倍」

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

北都22頻道授權費爭議調處再破局

Foodpanda堅持自己是「承攬」　勞動部打臉用證據說話

高通推5G 閘道器　實現無線家用網路

更多熱門

相關新聞

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

台積電（2330）法說會前夕，股價再突破前高，今（15）日以298元開出、漲4.5元或1.53%，挑戰300元大關態勢強勁，市值突破7.72兆元，雙創歷史新高。然而受到部分資金獲利了結，股價回落，截至上午10點30分，來到294元、上漲0.5%。

爆監聽對話　蘋果提3方向解決

升級前注意！macOS Catalina取消32-bit軟體支援

蘋果再度超越微軟！成為全球市值第一公司

蘋果呼籲DJ們暫別升級至macOS Catalina

關鍵字：

蘋果iPhoneSafari

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

男輸千萬跑路　家屬：只有警察不知那邊有賭博電玩

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面