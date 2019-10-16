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華聞快遞／54家涉海企業在深交所上市　總市值超3000億元人民幣

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲西藏13萬民眾直接參與旅遊增收致富。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：54家涉海企業在深交所上市 總市值超3000億元人民幣

大陸國家自然資源部、深圳證券交易所15日在「2019中國海洋經濟博覽會」上召開的促進海洋經濟高品質發展戰略合作座談會上透露，目前，在深交所上市的涉海企業共54家，總市值超過3000億元人民幣，累計融資約1500億元人民幣。（中新網）

《北京》：9月份CPI年增率上漲3% 物價上漲結構性特徵明顯

大陸國家統計局15日發佈了9月份居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）。9月份，CPI年增率上漲3.0%，比上月擴大0.2個百分點，年增率漲幅自2013年12月份跌出「3時代」以來首次回到「3區間」；PPI年增率下降1.2%，降幅比上月擴大0.4個百分點。（經濟日報）

《寧夏》：銀川：數字水產業助推智慧水利

由北京清華大學、寧夏回族自治區水利廳、銀川市政府共同主辦的寧夏水聯網數字治水產業園揭牌儀式暨推進會15日在銀川舉行。會議旨在充分運用寧夏水治理各項實踐成果，發揮數位關鍵作用，推動數位水產業發展，著力把銀川打造成大陸數位經濟示範區。（中新網）

《西藏》：西藏13萬民眾直接參與旅遊增收致富

西藏旅遊產業發展大會15日在拉薩舉辦。會議披露，西藏旅遊直接和間接就業人數已經達到近40萬人，13萬民眾直接參與旅遊產業增收致富。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲大陸郵輪市場即將進入「旗艦時代」。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：大陸郵輪市場即將進入「旗艦時代」

地中海航運公司（MSC）旗下的旗艦型郵輪——17.2萬噸的地中海榮耀號（MSC Bellissima）將於2020年6月17日起在上海吳淞口國際郵輪港開啟大陸首航，MSC也是首個將船隊中旗艦郵輪帶來大陸市場的全球性郵輪公司，也標誌著大陸郵輪市場即將進入「旗艦時代」。（經濟日報）

《貴州》：2019國際產能與投資合作論壇在盤州市舉辦

2019妥樂論壇—國際產能與投資合作論壇15日在貴州省盤州市舉辦，海內外嘉賓齊聚貴州盤州共話產能合作，共謀投資發展。論壇以「深化產能合作 互學互鑒 互利共贏」為主題，旨在為貴州省與「一帶一路」沿線國家開展產能和投資合作提供交流平台，創造合作機會。（中新網）

《廣東》：2019第八屆中國創新創業大賽全國總決賽開幕

2019第八屆中國創新創業大賽全國總決賽開幕式15日在廣州高新區舉行，來自大陸各地的1400餘家優勝企業成功入圍。（中新網）

《北京》：區塊鏈服務網路 促進行業健康有序發展

大陸國家信息中心、中國移動通信集團公司、中國銀聯等15日在北京宣佈，區塊鏈服務網路（BSN）正式內測發佈。（經濟日報）

▼「2019中國海洋經濟博覽會」日前舉辦。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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