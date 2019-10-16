屠宰場在隔壁…他家地下室變「油膩血池」浮出豬牛碎骨　腥味撲鼻！

▲拉斯提納（Lestina）一家的地下室變成血池。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國愛荷華州的拉斯提納（Lestina）一家與「達爾肉廠」（Dahl' s Custom Meat Locker）比鄰而居已經10年，工廠最近換新老闆後，他家地下室卻被牛、豬等家畜的血液淹了半英尺（大約15公分）高，上頭還飄著脂肪與碎骨，「血池」畫面令人作嘔。屋主尼克（Nick Lestina）認為，是因為屠宰廠的排水系統出了問題。

It looks like a scene from a horror movie, but it’s the reality for a family in Bagley. Their basement was filled with... 由 WHO TV Channel 13 News 發佈於 2019年10月14日 星期一

尼克表示，看見地下室被「血洗」差點嚇壞，半英尺高的動物血液漂滿厚厚動物脂肪和碎骨，毀掉許多物品，包括準備給1歲兒子的床，如果沒有及時清理，損失可能更慘，「光是整理地下室可能就要超過2000元，但是我沒有好幾千元浪費在這裡。」他指出，應該是屠宰場的排水系統出了問題，才會發生如此可怕的事情。

《紐約郵報》報導，尼克說，過去10年彼此相安無事，新老闆卻「極端疏忽」，導致汙水排放系統出現嚴重問題。屠宰場老闆凱特琳（Katelyn Dahl）說，可能是因為工廠與拉斯提納一家的排水系統連接到同一個水管，劣質設計導致家畜血液堆積到隔壁地下室。

▲拉斯提納一家仍在清理「血洗」造成的損失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

拉斯提納一家仍努力清理善後，但愛荷華州衛生署要求一家7口搬走，因為這一次「血洗」事件可能造成「生物與健康危害」。尼克向當地媒體WHO TV表示，屠宰場完全不願負責，沒有提供任何協助或賠償，「他們說，這不是他們的錯，甚至『祝我好運』。」

愛荷華州自然資源署目前仍試圖讓雙方和解，但是專員威肯（Kevin Wilken）卻說，屠宰場非常配合，甚至與單位一起構想永久性解決方案。據了解，WHO TV試圖聯絡達爾肉廠，但是業者已於14日暫時歇業。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！