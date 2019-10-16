高空磚頭砸中11歲男　臉上出現恐怖「血洞」害怕哭喊：媽媽好痛

▲男童慘被磚頭擊中，目前仍留院接受治療。（圖／示意圖／達志影像，觀看新聞原圖請點此）

記者李振慧／綜合報導

廣西省來賓市近來發生高空墜物砸傷人的意外，一名11歲男童在社區大樓樓下玩耍時，突然遭從天而降的2塊磚頭砸中，不但被砸得滿頭是血，額頭至鼻翼之間還出現一道恐怖「血洞」，被緊急送醫後已脫離險境，家屬報案後，警方仍在尋找惡意砸磚頭的人。

大陸《南國今報》報導，事件12日晚間發生在來賓市興賓區二建小區4棟，11歲男童小意吃完晚飯後，與住同一社區的朋友在樓下玩耍，突然從高空落下2塊磚頭，1塊直接掉落至地面，另1塊則剛好砸中他的頭，當場他便昏迷倒地，醒來才發現自己被砸得滿頭是血，臉上還被砸出了一個「洞」，立即產生自己會性命垂危的恐懼感。

小意自己勉強走回家中，奶奶下樓看到他頭上的恐怖傷口後，趕緊帶去醫院就診，人後來又陷入昏迷情況一度危殆，由於造成額頭骨裂，醫生擔心可能有腦震盪，還需要後續觀察與照料才能得知結果。

小意父親氣憤表示，「就差2公分，那塊磚頭就會砸中小意頭頂，一但砸到頭頂，人就真得不行了」，媽媽也心痛表示，「我小孩用手扶著頭，說『媽媽好疼』，當時看到那個傷口很深，我心都碎完了」。轄區警方接獲報案後，目前已在追查肇事原因。

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