「天南地北話蒼穹」　南區氣象中心「消失的藍色地球」影片欣賞

▲南區氣象中心將在該中心1樓視聽室，舉辦「消失的藍色地球」影片欣賞，歡迎民眾踴躍前來觀賞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南區氣象中心將在10月19日下午2時許，在該中心1樓視聽室，舉辦「消失的藍色地球」影片欣賞，歡迎民眾踴躍前來觀賞。

南區氣象中心指出，該影片是敘述60年後，我們將無水可用！水，是地球上最有價值的資源，也是我們日常生活中不可或缺的一部份，新興國家的經濟高度發展、各國工業的快速成長，加上氣候暖化及人們無謂的浪費，也許不久的將來我們將沒有足夠的水資源。

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曾獲奧斯卡最佳紀錄短片獎的華裔女導演虞敏琳（Jessica Yu）透過各項調查數據，強調水資源在生活中所扮演的重要角色，並揭露現有系統中的缺陷與弊病，包括美國人用水無度，缺乏節水的觀念，同時也訪問幾位當代環保鬥士；如好萊塢電影《永不妥協》真實主角艾琳布洛可維奇（Erin Brockovich），美國水文分析中心研究學家，傑法米格里耶提（Jay Famiglietti），《無法遏止的渴望Unquenchable》的作者，羅伯葛蘭（Robert Glennon）都在片中現身說法。現場座位有限，坐滿為止！

另10月19日上午10時-12時，南區氣象中心舉辦一場「全球暖化的愛心樹」專題演講，由國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所終身特聘教授龔國慶主講，告訴民眾什麼是全球暖化？全球暖化是怎麼造成的？全球暖化如何改變海洋？全球暖化會影響海洋吸收二氧化碳的能力嗎？全球暖化會影響海洋生態嗎？歡迎有興趣民眾踴躍聽講。