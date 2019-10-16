好市多汐止店也硬起來！霸氣一貼「停車收費新制」　狠趕奧客時程曝光

▲▼好市多汐止店也硬起來！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

繼好市多中和店實施「斷絕奧客新制」，如今汐止店也硬起來了，有網友轉貼最新公告，該店從11月20日起，也將執行消費抵停車費的新制，掀起大批網友刷一排讚，呼求「全台分店都跟進！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》敲碗分享，「太棒了，汐止店也要跟進，剛來就看到一堆（車）停好，直接走車道出去！」意即，很多客人根本沒逛賣場，只是想免費停車位。

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對此，汐止店也預告使用者付費機制，「為了提升會員購物服務品質，本賣場停車場將於108年11月20日起，實施購物消費折抵停車費新制」，強調計時收費每小時80元，消費500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時。若未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

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▲網友狂喊全台分店都跟進！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

文章一貼出後，不到1小時就掀起大批網友拍手叫好，紛紛直呼「我剛剛看到，馬上到客服信箱去反映！希望全台灣分店都應該跟進！不然對進去消費高額的會員很不公平」、「北投店一開幕就執行消費抵停車費，我覺得很好」、「台中快點跟進，這樣我就不用再衝開門場了」、「在台灣就是必須這樣做，只怪消費者自己不遵守遊戲規則，那就只好大家公開規範了」、「中和店實施後，真的變很好停車」、「果不其然，每次9點開門就停滿一半以上」。

中和店從10月實施收費制後，果真讓會員非常有感，本站報導《好市多收費停車！她30mins超順結帳 讚爆「真實人潮」一次除淨巨雷》，有女網友感嘆，「沒想到平時只逛不買的人有那麼多！」所幸新制上路後，不僅好停車，人潮也變少了，從採買到結帳只花了30分鐘。

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