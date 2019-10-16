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女兒出生15天「搞失蹤」…愛賭夫癱瘓求扶養　妻忍30年心寒放生

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化黃姓婦人不滿陳姓丈夫時常不返家，全靠她在製鞋廠工作扶養4名子女，對方不給生活費就算了，要不到錢還會用偷的，她曾經氣到與孩子們一起去賭場抓人，如今4名子女都已成家立業，考量到自己與丈夫分居長達30年，根本只剩下夫妻之名，因此決定提告訴請離婚。彰化地院法官認為，黃、陳夫妻倆已形同陌路，有責程度不分軒輊，最後裁准兩人離婚。

黃婦在判決書中主張，1968年結婚後，她與丈夫一同住在彰化的老家，隔年大女兒出生，由於丈夫時常不回家，她只好帶著出生才15天的女兒回娘家住，後來又陸續生下1女2男，生活還算過得去；但大女兒就讀小學4年級時，全家一同搬到台北生活，丈夫不僅沒有幫忙貼補家用、給付生活費，還不時索討金錢，如果不給就會用偷的。

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲黃婦獨自扶養4名子女長大。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

黃婦提到，她曾與孩子們一起去賭場抓人，直到大女兒升上國中三年級，自己覺得再這樣下去不是辦法，於是帶著4名子女回到彰化居住，並獨力將他們扶養長大，「他在那之後就住在台北，不常回來，最後一次返家是1990年女兒結婚」，如今兒女各自成家，她覺得夫妻倆已有整整30年沒有同住，婚姻早已有名無實，因此決定訴請離婚。

不過，被指控不負責任的陳男反駁，自己現在因病癱瘓，沒有生活自理能力，被安置在新北市某護理之家，正是需要家人照料的時期，結果孩子們打官司想減輕或免除對他的扶養，就連妻子也要離婚，婚姻本來就是夫妻倆互負扶養義務，怎麼能用長久未同居為理由提告，「我不同意離婚。」

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男只有在大女兒結婚時返家一次，之後就再也沒有回去過。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

而兩人的大女兒出庭證稱，小學時的確有與雙親、弟妹們搬到台北，那時候爸爸都沒有拿錢回來，因為他把工作領的錢拿去賭博，加上台北生活費太貴，媽媽才會帶著他們回到彰化，然後繼續在製鞋廠工作，把他們扶養長大，「爸爸在我結婚時有回來，之後就沒再看過，直到1996年接到社會局通知，我們才知道他住進護理之家」、「爸媽感情不怎麼好，很少看到他們在一起」。

彰化地院法官認為，黃婦與陳男至少已有30年沒有共同生活，期間也未有任何互動，夫妻倆就像是獨立的兩個個體，關係形同陌路，由於雙方有責程度不分軒輊，女方自得訴請離婚，最後依《民法》第1052條第2項之規定，裁准兩人離婚。

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