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巴西留學生狂K中文！新詞爆多...眼神死「你們是在哈囉？」　萬人笑：誤交損友

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留學生,老外,外國人,學生。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名來自巴西的男大生，飛了大半個地球到台灣讀書，雖然之前就學了很多中文，但不斷冒出的新詞語及用法，讓他相當挫折，而且求助估狗也無解，不禁崩潰發文，「可以體諒一下外國人嗎QAQ。」

「我是巴西來台灣的學生，你們是在哈囉？」男大生在dcard娓娓道來，由於他在台灣有個親戚，以前暑假期間，家人會帶他來台灣玩，也因為這層關係，他喜歡上這塊土地，並決定到這裡讀書。

請繼續往下閱讀...

他表示，「在巴西我已經先讀了很多中文，以為溝通跟上課應該沒有問題，但是一直不停冒出新的詞語跟用法，真的讓我這個外國人很...氣氣氣氣氣！」

▲所以說...估狗也救不了他。（圖／翻攝自Google翻譯）

▲所以說...估狗也救不了他。（圖／翻攝自Google翻譯）

為了更像台灣人，男大生經常逛PTT和dcard，好來練習中文，但總是挫折感破表跟傻眼貓咪，「我當初看到傻眼貓咪，還以為是有一隻真的會表演傻眼的貓咪，還有最近的『哈囉？』其實我不太確定，標題這樣的用法對不對，但我真的想問，你們一直蹦出來新用詞跟meme（應為murmur），可以體諒一下外國人嗎？」

有鑑於Google也救不了他，所以男大生會去問一些同學朋友；但尷尬的是，一時也不能確定對方說的是不是真的，好比他在台灣最好的朋友教他，「喔 是喔」是很口語「謝謝」的意思，然而他這樣跟老師說的時候，對方一臉「你在共啥小」的錯愕表情，也是到了那天，他才知道真正的意思。

▲巴西留學生狂K中文！新詞太多...眼神死「你們是在哈囉？」　萬人笑：誤交損友。（圖／翻攝自dcard）

▲文章戳笑大票網友。（圖／翻攝自dcard）

文章一出，逗笑上萬網友，紛紛熱情回應，「你被網路荼毒很深哈哈哈，已經很厲害了」、「交到損友無誤」、「笑死...好可愛喔，我比較想知道，自學葡萄牙語要怎麼樣才會進步快一點」、「你的中文已經夠好了」、「中文的博大精深」。

最後，原po也幽默表示，「大家都很喜歡亂教我中文，幸好我那堂課還是pass，感恩seafood。」

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