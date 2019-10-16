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台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

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▲經濟部統計處表示，去年保健營養食品產值達161億元，年增7.8%，創下歷史新高。(圖／經濟部提供)

▲經濟部統計處表示，去年保健營養食品產值達161億元，年增7.8%，創下歷史新高。(圖／經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

台灣人熱愛養生，依據調查，國人一年食用保健食品金額可以興建2.2座台北101，經濟部統計處表示，我國人口朝高齡化發展，去年保健營養食品產值達161億元，年增7.8%，不僅連續四年正成長，更創下歷史新高。

台灣人相當重視養生。根據食品工業發展研究所ITIS計畫的調查及推估，2017年台灣保健市場規模高達1,292億元，而國人一年食用保健食品金額可以興建2.2座台北101。

請繼續往下閱讀...

依據經濟部統計處統計，國民健康意識擡頭，人口朝高齡化發展，亦推升保健營養食品產值創歷史新高，2018年產值達161億元，年增7.80%，已是連續4年正成長，推升我國食品及飼品業去年產值高達5,227億元，年增3.09%，創歷史新高。

另外，官員指出，在食品業方面，即食餐食、膳食及菜餚隨著國人餐食型態趨向方便即時之需求，業者積極開發各式美味新品，帶動產值刷新紀錄，分別達276億元及273億元，分別為連續九年及五年正成長。

在內需市場持續穩定擴增下，今年前七月食品及飼品業產值達3,093億元，較上年同期成長2.89%，官員也預估在消費與投資需求成長帶動下，食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升，預估今年民生工業產值可望持續成長。

►吃保健品顧身體，面子也要顧！這款CP值很可以！

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經濟部統計食品保健營養品台北101

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