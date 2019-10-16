影／美眾議院一致通過香港法案　陸國務院港澳辦斥：充分暴露了政治圖謀！

▲大批香港市民10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

對於美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，大陸國務院港澳辦發言人楊光譴責，美國國會眾議院不顧中國政府多次強烈反對，通過了此法案，行為粗暴干涉中國內政，「公然為香港反對派和激進勢力張目打氣，充分暴露出美國國會眾議院和一些政客借打香港牌牽制和遏制中國發展的政治圖謀。」

楊光提到，近期一些暴力分子肆意進行打砸搶活動，阻礙交通，損毀公共設施，向正在運行的地鐵投擲汽油彈，製造遙控土制炸彈，動輒圍毆表達不同意見的普通市民，襲擊警員、搶奪槍支並以利器割傷警員頸部等，嚴重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警務人員在內的廣大市民的人身安全、言論自由等基本人權。

他認為，香港修例風波愈趨激烈，與美方或明或暗支持香港反中亂港勢力直接相關，「美國眾議院和一些政客對於香港暴徒犯下的一樁樁罪行，視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐，難辭其咎。」

楊光表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」的高度自治方針得到切實貫徹落實，充分保障居民享有各項權利和自由，「奉勸美國國會及一些政客尊重客觀事實，立即終止有關法案的後續審議程式，不要錯上加錯；沒有美國的干預，香港會更加繁榮穩定。」

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