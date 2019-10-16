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加強山區毒品通報　讓內埔警分局成為「讓人民有感」治安單位

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▲屏東縣內埔警分局15日實施山地義警常年訓練，分局長蔡耀順責期山警協助通報各項可疑毒品或製毒情資 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局15日實施山地義警常年訓練，分局長蔡耀順頒獎表揚周志鋼等7名協勤績優山警。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局15日實施山地義警常年訓練，由於山地幅員廣大，員警巡邏難遍及偏山死角，該分局也將「緝毒工作」列入訓練重點，全力防堵毒品入山，並協助立委等參選人競選布條及宣傳車的安全查報，讓選舉活動平安落幕。

▲屏東縣內埔警分局15日實施山地義警常年訓練，分局長蔡耀順責期山警協助通報各項可疑毒品或製毒情資 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼內埔警分局山地義警常年訓練。

▲屏東縣內埔警分局15日實施山地義警常年訓練，分局長蔡耀順責期山警協助通報各項可疑毒品或製毒情資 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警方昨天在分局禮堂實施2019年下半年的山地義警常年訓練，48名山警在泰武鄉隊長劉安生及瑪家鄉隊長董智的帶領下，全員到齊。

會中除檢查山警攜帶保管山域救難裝備外，也規劃教導參訓的山警基本山域救難技能及CPR正確操作。三組組長林進源更提示擔任投開票所的各個警衛協勤人員，除了注意服儀整齊外，也教育原警執勤技巧及應注意事項。

由於山地幅員廣大，警方巡邏難遍及偏山死角，這次將「緝毒工作」納入課程，由偵查隊宣導原警毒品的種類、外觀、氣味及可疑為製毒工廠的態樣，讓參與訓練的山警成為該分局的種子教官，除教育部落鄉親辨識外，也叮嚀原警發現可疑，應勇於通報。

為接地氣，分局長蔡耀順穿著原民背心，頒獎表揚周志鋼等7名協勤績優山警，感謝他們的付出與辛勞。蔡分局長要求協勤民力在選舉期間，協助該分局進行候選人競選布條及宣傳車的安全查報；另協助通報各項可疑毒品或製毒情資，共同將毒品趕出轄區，使分局成為「讓人民有感」的治安單位。

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