台中北屯交通事故原因「這3項」佔最多！第五警分局製影片宣導行車安全

▲台中市警察局第五分局製作交通宣導短片，提醒用路人務必遵守行車安全規則。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

許多用路人開車上路時，常低頭使用3C產品、或因貪圖方便搶快不遵守交通號誌，而造成交通事故。台中市政府警察局第五分局特別製作北屯地區交通事故案例分享影片，影片中將事故發生前標註應注意事項，若碰撞時說明發生原因及罰則，加強情境印象，使民眾在行車時能回憶起影片中事故發生環節，藉此提醒用路人務必遵守行車安全規則。

據資料顯示，臺中市北屯區2019年1月至9月間交通事故致人傷亡事件，肇事主因以「未注意車前狀態」946件占14.6％最高，其次為「未依規定讓車」862件占13.3％，第3名是「未保持安全車距」290件占4.5％，為此，台中市警察局第五分局特別製作影片，提醒民眾須遵守行車安全規則。

影片中，警方分享多起交通事故案例，如用路人不遵守交通號誌，導致發生追撞；垃圾車執行公務時，與後方來車起駛時未互相禮讓，導致發生擦撞；車輛下交流道時，未依指示車道行駛，導致發生碰撞；乘客下車時，未2段式開門注意後方來車，導致機車騎士直撞車門等，警方也在影片中特別標註事故發生時標註應注意事項，讓民眾能輕鬆了解交通事故發生原因。

▲▼影片中，警方特別標註事故發生時應注意事項，讓民眾能輕鬆了解交通事故發生原因。

分局長郭士傑指出，開車上路時應遵照路權優先次序駕駛，另外駕駛應該要養足精神，避免注意力不集中導致發生車禍。無論是輕微擦撞或嚴重的事故，精神不佳所造成的各種交通意外，已經成為車禍的主要原因之一，另行車肇事大多是駕駛人只為了搶快那一秒鐘，強行通過路口，提醒民眾，為了車內家人平安，駕駛人務必保持平靜心情，別因為趕時間或交通阻塞而影響情緒，行車多禮讓，平安有保障。

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