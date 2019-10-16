前知名飯店副主廚驚爆偷吃！正宮挖積蓄調查...見他「當街激吻小三」心碎

▲知名飯店行政副主廚大搞外遇，還當街擁吻小三，妻子傷心提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名陳姓人妻發現老公突然態度冷淡，還時常拿著手機聊天，她驚覺有異，於是拿出積蓄花錢請徵信社一查，這才得知丈夫與一名女子小綠（化名）當街牽手擁抱、親吻，讓她心碎提告。新北地方法院審理後，判小綠要賠償陳妻10萬元。可上訴。

根據判決書，陳女主張，與丈夫在2012年結婚，感情相當融洽，2人2013年3月便產下一子，就算再忙，每個星期都會空出一天全家出遊。沒想到在知名飯店擔任行政副主廚的丈夫，卻與同事發生婚外情，光在2019年3月12日到19日間，便密集出遊4、5次，還上演溫馨接送情。

「2人擁抱穿越馬路，在路旁就開始擁吻數次、數秒，深情對望，顯然就是熱戀中交往情侶的模式」，陳女看見徵信社回傳的畫面，感到相當心碎，指控丈夫不接送孩子上下學，反倒接送小綠上下班，每天6點多出門，到了晚上12點多才回家，孩子整個月都沒什麼機會跟爸爸講到話，家庭旅遊也取消，就連家用都少了一半，還曾拿出離婚協議書威脅離婚，傷心向小綠求償100萬元。

小綠坦承有與人夫出遊，但辯稱只是一起出去玩、朋友間開開玩笑而已。另外，她稱，人夫曾拿出離婚協議書透露感情不順，她才會誤信人夫已經離婚，為單身狀態。但法官不採信她的說詞，查閱離婚協議書也發現，上頭並無當事人簽名，是無效協議書，判小綠須賠償陳女10萬元。

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