為台南安平國際港的未來　蔡淑惠射出三支箭

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠指出，為安平國際港發展，射出「三支箭」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨提名參選台南市第五選區立委（南區、安平區、中西區、東區16里）的市議員蔡淑惠指出，在海陸空交通的系列政見中，她針對海上交通發展，為安平國際港的未來，射出「三支箭」。

蔡淑惠指出，第一支箭：國際郵輪掛靠安平。「認為台灣，從台南開始」蔡淑惠說，根據國際郵輪協會（CLIA）報告，2018年台灣郵輪旅客位居亞洲第2，國際郵輪公司已愈來愈關注台灣市場。如何增加郵輪來台掛靠機會，吸引境外旅客來台搭乘郵輪，並且能在陸上多作停留，帶動大台南的經濟發展。

安平港的潮差小，只有1.2至1.3米，是條件非常好的海港。過去，安平港已有幾次大型郵輪靠岸旅遊的經驗，安平港有能力成為國際郵輪停靠港，但可惜的是，卻未能進一步結合陸上觀光資源。

其實，台南安平是台灣歷史的源頭，「認識台灣，從台南開始」，安平古堡、億載金城、赤崁樓等古蹟景點，連結成台南老城區半日遊行程，對境外觀光客而言，人文歷史的城市風華魅力，更勝於台北、高雄現代都會。

第二支箭：開闢藍色觀光新航線，直達南方四島國家公園。「澎湖南方四島國家公園」是台灣第9座國家公園，也是第2座海洋型國家公園。澎湖南方四島是由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，這四個較大島嶼及周圍小型島嶼與海域組成，有豐富多樣的生態環境，但因交通不便，少有遊客前往。目前，前往南方四島最快的方式，是從台南出發至東吉嶼，雖有民營客輪在將軍漁港固定開航，但航班少；過去，也曾經開闢安平港與東吉嶼航線，但因故停航。

蔡淑惠認為，交通部及台南市政府應該與航運業者、觀光旅遊業共同研議、規劃，讓人文資產豐厚的台南，藉由安平港成為前進南方四島、澎湖國家風景區的藍色觀光新航線。

第三支箭：落實安平港「南自貿、北觀光」雙核心主軸，自貿區是新經濟命脈。安平港規劃發展自由貿易港區，是地方長期的期待。但是，「自貿區」後來卻遭民進黨為政治利益而抹紅，批評成是大陸登陸的區域。蔡淑惠認為，目前雖有安平國際遊艇港的開發案，但安平港邁向「自由貿易港區」的招商與營運發展，才是港灣開創大台南新經濟的命脈。

蔡淑惠強調，安平港可以發展倉儲貨櫃集散物流、拓展兩岸快遞業，對南台灣的農業縣市而言，兩岸農產品貿易又特別強調時效保鮮，台南安平港都可以扮演更重要的功能。安平港需要發展自貿區，自貿區的商機來自兩岸和平，而非對立。