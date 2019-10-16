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重慶好好拍／不去洪崖洞枉來大重慶！　絕美夜景彷彿走進「神隱少女」的湯屋

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 記者韋依蘋／重慶報導

有大陸第一網紅城市之稱的霧都重慶，必去的魔幻景點之一就是「洪崖洞」，依山順勢、沿江而建的吊腳樓景致，夜晚燈火通明更顯其輝煌的景象，宛如置身動畫《神隱少女》的世界，據傳此地是當時宮崎駿的取景地之一呢！

《ETtoday東森新聞雲》記者實地走訪已有千年歷史的洪崖洞，其巴渝風情的傳統建築吊腳樓、層疊的閣樓在夜幕垂降之時，無處不閃爍著璀璨金黃的色調，彷彿真的走進動畫的回憶中。

▲▼洪崖洞入口處。（圖／記者韋依蘋攝）

▲洪崖洞入口處。（圖／記者韋依蘋攝）

▼入夜的洪崖洞與《神隱少女》中的湯屋極為相似。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼入夜的洪崖洞與《神隱少女》中的湯屋極為相似。（圖／記者韋依蘋攝）

尤其近幾年，有日本網友再次提及此地與《神隱少女》的湯屋實在太神似，加上短影音的竄起，讓洪崖洞再次成為了重慶的魔幻網紅景點，無論假日與否，時時都充滿了想一睹這奇幻建築的人潮，要說從哪感受起山城的魅力？洪崖洞絕對是首選！

洪崖洞的右側是橫跨嘉陵江的千廝門大橋，走在橋上更能一覽洪崖洞的全貌，江邊霧氣圍繞讓這座山城顯得更迷幻，而千廝門大橋本身夜晚的景色也同樣醉人，橋上是車輛及行人通行，橋下則是地鐵通過的軌道。遠觀橋景，當地鐵經過時，更像是神隱少女中那輛駛向大海的鐵路。

▲▼洪崖洞的夜晚，隨處可見金黃璀璨的吊腳樓。（圖／記者韋依蘋攝）

▲洪崖洞的夜晚，隨處可見金黃璀璨的吊腳樓。（圖／記者韋依蘋攝）

▲夜晚的千廝門大橋與嘉陵江景色，同樣醉人。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼夜晚的千廝門大橋與嘉陵江景色，同樣醉人。（圖／記者韋依蘋攝）

洪崖洞位於長江、嘉陵江兩江交匯的濱江地帶，自底層的沿江路到頂層的滄白路，整個商圈佔約5.3萬平方公尺、11層樓高，每層樓各有特色，除各樣餐館及小吃街，更有咖啡廳和酒吧，而頂樓的觀景平台上還能欣賞兩江交匯的風光。

有趣的是，因依山而建的地形，造就了即便走上頂樓，映入眼簾的依舊是馬路與街道，完全沒有站在一棟建築頂樓的感覺，也僅有在重慶才能看到如此景象。

▲▼千廝門大橋上方是車輛及行人通行，下方是地鐵通過的軌道。（圖／記者韋依蘋攝）

▲千廝門大橋上方是車輛及行人通行，下方是地鐵通過的軌道。（圖／記者韋依蘋攝）

▼當地依山而建的建築。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼當地依山而建的建築。（圖／記者韋依蘋攝）

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