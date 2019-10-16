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誤闖巨型螃蟹地盤！章魚慘遭「圍攻分屍」...63秒後全吞肚

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實習記者賴韻如／綜合報導

一部2017年所拍攝的影片近日又再度在網路上瘋傳。影片中只見一隻章魚不小心誤入正在遷徙的巨型螃蟹地盤，沒想到下一秒直接慘遭圍攻，接著就被這一大群巨型螃蟹分屍吞下肚。整段過程相當殘忍，不少網友看了都直呼，「真的看不下去」。

據《每日郵報》報導，這段影片是由潛水員Chiharu Shimowada在澳洲維多利亞州中部飛利浦港灣（Port Phillip Bay）潛水時所意外捕捉到的畫面。有著10年潛水經歷的他表示，自己從來沒有看過這種情況，況且這種蜘蛛蟹遷徙潮通常都是發生在5月至7月之間，在2月拍攝到這種畫面令他感到相當驚訝。

臉書專頁「I fucking love science」13日再度分享這段影片，並在貼文中寫道，「不要看，如果你是章魚的粉絲。」影片中可以看到，當時傻呼呼的章魚就這樣踏入了「不歸路」，一群正在遷徙的巨型螃蟹發現有其他生物入侵地盤，便展開圍攻行動，群蟹對章魚又撕又咬，畫面相當驚悚，過了僅僅63秒後，這隻倒楣的章魚就全部被巨型螃蟹瓜分吞下肚。

這段驚悚的影片讓不少網友看了相當崩潰，紛紛留言表示，「畫面太殘忍，真的看不下去」、「看完這影片，我今晚一定做噩夢」、「大自然是美好的，同樣也是非常殘酷的」、「最恐怖的是螃蟹腳互撞發出的聲音...」，也有網友開玩笑說，「我決定要去吃螃蟹大餐，為了幫章魚報仇。」

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