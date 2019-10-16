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林鄭五招「派糖」拼民生　中小幼生每年可獲9800元...補助津貼再加碼

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記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（16）日通過視訊方式，發表了《施政報告2019》，當中重點大部分聚焦在房屋及民生政策上，推出五大「派糖」措施，包括再向低收入家庭提供「一次過生活津貼」、中學、小學及幼稚園日校學生的每人2500元（港元，下同，約新台幣9800元）的津貼，將於2020至2021學年恆常化等。

據《香港01》報導，今年的《施政報告2019》共有1.2萬字，分為前言、房屋、土地供應、改善民生、經濟發展、結語六大部分。在第四章「改善民生」部分，提出多項「派糖」措施，包括關愛基金會在原本在紓困措施中，為低收入家庭，非公屋、非綜援的低收入住戶，輪候公屋人士再提供的「一次過生活津貼」，津貼下個年度先後發放2次。

▲▼ 林鄭月娥。（圖／路透）

▲ 泛民議員用投影儀投射口號。（圖／路透）

一、中小學幼稚園學生2500元津貼明年恆常化

新措施包括增加500個豁免全費名額、放寬申請資格、提高資助額、為有特殊學習需要學童提供額外資助及簡化經濟審查程式等，預計可惠及超過5700名學童及其家庭；中學日校、小學和幼稚園學生的一次性2500元（約新台幣9800元）的學習津貼，會2020/21學年起恆常化，每位學生每年會獲得2500元學習津貼，預計全港約有90萬名學生受惠。

▲▼ 林鄭月娥宣佈《施政報告》。（圖／翻攝自港府直播）

▲ 林鄭月娥發表《施政報告》。（圖／翻攝自港府直播）

二、交通津貼上限增至每月400元

另外，公共交通費用補貼計劃亦會加碼，補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的四分之一提升至三分之一，每月補貼金額上限由現時300元提高至400元，政府每年補貼金額將由23億元增加至約31億元。

此外，政府會建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，豁免新隧道和青嶼幹線的收費；將軍澳 – 藍田隧道在2021年年底啟用時，同樣豁免新隧道和將軍澳隧道收費。

▲▼ 林鄭月娥。（圖／路透）

▲ 林鄭月娥被打斷2次。（圖／路透）

三、 在職家庭住戶津貼提至至25%　兒童津貼增加40%

另外，會調高在職家庭津貼金額，計劃下與工時掛鈎的住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。若以育有2名合資格兒童的四人家庭為例，在計劃下可領取的最高金額將由現時每月3200元增加至每月4200元（約新台幣1.65萬元），增幅逾3成。

政府消息人士指，政府計劃將現時的全額兒童津貼1000元提升至1400元；三分之四兒童津貼由750元升至1050元；而半額由500元提升至700元。

▲劏房。（圖／CFP）

▲港府將行使公權收回私人土地，解決房屋問題。（圖／CFP）

四、長者社區照顧服務券增至8000張

《報告》提出，在長者社區照顧服務券試驗計劃下，增加1000張服務券指總數8000張；在綜闔家居照顧服務（體弱個案）下增加3000個服務名額。政府消息人士稱，期望藉計劃為有需要人士提供到戶照顧、陪診、家居清潔等服務。

《報告》亦顯示，為加強課餘託管服務，將多項優化措施，包括增加2500個豁免全費名額、放寬申請資格等、提升資助額，為有特殊學習需要的學童提供額外資助。政府預計有關措施可惠及超過5700名學童及其家庭。

香港有超過20萬市民蝸居在「劏房」中，等待著政府發放公共住房。（圖／CFP）

▲林鄭表示，目前已知會收回的土地約700公頃。（圖／CFP）

五、建造業工人職業康後服務　計劃將於2022年推出

《報告》提到要改善職業康後服務，建議為建造業工人推出一個為期3年的先導計劃。政府消息人士稱，計劃將於2022年推出，政府將尋找合資格私營醫療服務提供者為建造業工傷僱員提供醫療服務，涵蓋骨科治療、物理治療、職業治療等。在此計劃下，因工傷而獲6星期或以上病假的建造業僱員，可免費到特定醫療機構接受治療。

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