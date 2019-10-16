完整「生命之鍊」救回不僅是一條生命　更是救回一個家庭

▲杜姓男子家屬十分感謝灣裡消防分隊極積搶救，不僅救人一命，也挽救一個家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡一名44歲杜姓男子，2019年4月晚餐後突昏倒於客廳沙發上，無呼吸心跳，家人見狀立刻撥打119求救，消防局救護員據報到場緊急急救，並火速送醫救回一命，家屬十分感謝救護人員救人一命，也救了一個家庭。

消防局指出，當時接獲家屬撥打119求救，救災救護指揮中心立即派遣灣裡消防分隊人車前往救護。2名救護技術員於3分鐘內抵達現場時，發現患者已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）。救護技術員柯甫龍隨即於現場緊急實施心肺復甦術CPR搶救，另一名救護技術員顏呈軒（替代役男）則操作自動體外心臟去顫器（AED）分析，評估患者為心室纖維顫動（Vf），救護技術員當下即判斷給予患者體外心臟電擊2次及持續進行CPR，並且利用心肺復甦機器AutoPulse進行搶救，及便在搬運過程也能持續進行心肺復甦，把握分秒搶救生命，隨後送到台南市立醫院由急診室的醫護人員接手搶救。

台南市立醫院急診室急救醫護團隊持續搶救，沒多久便傳來好消息，該名病患已恢復呼吸心跳，並於半個月後康復出院。

灣裡消防分隊分隊長王金象，10月14日下午偕同當時出勤救護技術員柯甫龍前往探訪杜姓男子家屬，關心其恢復情形，訪視過程中家屬表示杜姓男子目前已恢復正常生活並返回北部工作崗位，家屬也十分感謝灣裡分隊的極積搶救，不僅救人一命，也挽救一個家庭。