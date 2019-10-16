最新動物實驗證實致癌　美國電子菸死亡病例最小17歲

▲在美國吸食電子菸的人口有8成低於35歲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國紐約大學環境醫學系台裔教授湯猛雄研究發現，含有尼古丁的電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能，加速癌化。他把實驗室裡40隻老鼠暴露在電子菸霧中54周，相當於成人吸食3年到6年的電子菸，其中9隻老鼠罹患肺癌，23隻老鼠出現膀胱尿路上皮細胞增生的癌前病變。

電子菸或電子菸產品使用​​引起的肺部損傷，正式被美國疾病管制與預防中心(CDC)命名為EVALI。CDC指出，病患中有80%年紀在35歲以下，15%年紀低於15歲。8月24日至10月11日為止，美國已經發現 1,299 起的病例，其中有26起確診死亡，年紀最輕的是17歲。CDC也提醒，正值季節交替，是流感與呼吸道疾病的高峰期，症狀與EVALI極為相似。

川普在9月曾表示，電子菸已成為美國的新問題，會提出法案禁止數千種有口味的電子菸，以遏制未成年青少年狂吸。

根據CDC數據統計，患者有近95%出現咳嗽、胸痛和呼吸急促等呼吸道症狀，85%患者出現發燒、發冷或體重減輕的體質症狀，77%患者出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉的腸胃道症狀。CDC也提出「病患病史、身體檢查、實驗室實驗、影像學及專家協商」這五點，來作為EVALI的確診依據。

▼電子菸業者推出多種口味吸引年輕人注意。（圖／路透）