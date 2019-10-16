雙B轎車霸佔「身障車位」！下秒爽逛好市多　他PO照怒譙：要停還停不好

▲雙B轎車霸佔身障車位，還沒把車停好，網友一看照片全罵翻。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳蒲芬、陳韻如／新竹報導

「好手好腳缺那幾步路？」一名網友在臉書發文表示，15日下午新竹好市多停車場明明有很多車位，卻看到一輛沒有身心障礙證的雙B轎車占用身障車位，而誇張的是，車主不但占用停車位，車還沒停好，一半在停車格中，一半在格子外，讓原PO大為傻眼，痛罵「沒公德心，開BMW違停殘障車位還停不好，真的可悲」。

原PO在臉書社團《新竹爆料公社》貼出一張照片寫道，「平常日車位一大堆，卻佔用殘障車位真的很棒！好手好腳缺那幾步路？連車格都對不準，也是沒誰了」，而透過畫面可以看到，該輛藍色轎車一半在停車格中，一半在格子外，不但占用了讓推車通行的道路，也占了身障停車格，讓原PO忍不住氣得痛罵，「沒公德心，開BMW違停殘障車位還停不好，真的可悲」。

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這篇文章一出，立刻引起網友熱議，紛紛留言，「敢停你就別跟他客氣，幫他吉好吉滿，不然他怕別人不認識他」、「送他檢舉一張，下班還有體力逛街太輕鬆太囂張了！」、「停在這原本免費，總是有人喜歡多繳錢」。

對此，好市多則回應，針對佔用特殊停車格的部分，好市多會在巡視的時候夾放規勸單，目前雖不會主動檢舉違規，但仍呼籲車主，不要佔用，將特殊停車格留給真正需要的人。

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