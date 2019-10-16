快訊／泛民議員「高喊」抗議口號　林鄭發表《施政報告》突暫停...緊急離場

▲林鄭月娥僅開口一會就被打斷。（圖／翻攝自香港01直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「反送中」的浪潮籠罩下，香港特首林鄭月娥今（16）早11點於立法會，發表其任內第三份《施政報告》，不過她僅說了數句話，就因現場抗議聲浪過大，無法繼續而離場，會議宣佈暫停。林鄭經過約20分鐘後再度進場，不過抗議聲浪愈演愈烈，立法會主席梁君彥宣佈休會。

▲泛民議員舉牌抗議。（圖／翻攝自香港01直播）

林鄭月娥今早步入會議廳時，泛民主派立法會議員一度以紙牌阻擋其前進，隨即被保安阻止。當她站上台發言時，不少議員不斷高喊「五大訴求，缺一不可、」「林鄭下台」、「追究警暴」等口號，亦有人以強光照向主席台。由於現場過於嘈雜，此次會議宣佈暫停，林鄭月娥隨即離場。

會議暫停近20分鐘，梁君彥進入會議廳，稱施政報告對本港發展非常重要，大多數市民都想聽取施政報告內容，此權利不應被剝削。他促議員，按今日議程聽取施政報告，若再有人阻止，將被視為行為不檢並請其離席。在他發言期間，有議員以麥克風繼續高呼口號。

特首林鄭月娥再次進入會議廳，仍有泛民議員大叫口號。由於現場過於混亂，梁君彥要求議員陳淑莊及陳志全離開會議廳，隨即宣布會議暫停。

為了防止示威者破壞，警方在立法會一帶加強布防，擺放大型水馬，有防暴警員駐守，亦有警員帶同警犬到場巡邏。政府總部亦嚴陣以待，裝甲車、水炮車、消防車及多輛警車在場戒備。金鐘海富中心，及連接海富與政總的天橋底亦有大批防暴警員駐守。

林鄭月娥上任之時雄心勃勃，對外營造能幹的形象，稱土地房屋議題是其施政的「重中之重」，去年的施政報告更長達6萬字，屬史上最長。