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辛酸外送員拿命換錢　國慶連假拚接單3天2名外送員命喪輪下

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圖文／鏡週刊

國慶連假，美食外送員意外事故頻傳，葬送2條寶貴性命，掀起外界熱議。為了擺脫低薪，不乏大學生、失業族，或是想多賺點外快的兼職上班族前仆後繼加入，但有外送員感慨說：「這行是拿命在賺錢。」為了趕時間，常發生外送員違規、超速和蛇行鑽車縫的情況。

國慶連假，美食外送員意外事故頻傳。上週四（10月10日），才剛加入foodpanda 2天、桃園的29歲馬姓外送員，深夜送餐與小貨車對撞飛摔身亡；事隔3天，地點拉到台北士林，在晚間6時送餐與交通繁忙的交錯高峰期，年約20歲的黃姓Uber Eats外送員慘遭追撞，葬送寶貴的年輕性命。

接連二起外送員死亡意外事故，掀起外界熱議。本刊調查，全台粗估有超過5萬名外送員大軍，加上全台每天有數10萬筆的龐大訂單，大街小巷騎機車送餐的外送員，正在顛覆台灣的生活消費型態。

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為了擺脫低薪，不乏大學生、失業族，或是想多賺點外快的兼職上班族前仆後繼加入，但有外送員感慨說：「這行是拿命在賺錢。」為了趕時間，常發生外送員違規、超速和蛇行鑽車縫的情況。今年7月，就有網友分享外送員發生車禍的照片，其中一張便是Uber Eats外送員 與foodpanda外送員相撞的照片，有網友打趣地說是「最強對決」「同行相忌」。

外送員的辛酸不只是交通安全有疑慮，外送員與外送平台非僱用，而是承攬關係，沒有勞健保，職安保障明顯不足；且沒有完善車險，外送員車主自有的強制險或任意險為非營業用車險，出事不會理賠；外送員大增，同行搶單狀況顯著，10萬元高月薪愈來愈難達到，須到熱門名店周遭蹲點才有機會。另外，生財工具耗損率高，像是機車、油錢和智慧手機均需自備。

據了解，平台業者定調，與外送員是「承攬關係」，而非「僱傭關係」，因此沒有替員工加入勞健保；勞動部長許銘春則認為並非業者說了算，勞動部司長王厚偉也表示為了保障外送員權益，新制預計將在年底上路，杜絕「假承攬、真僱傭」。


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