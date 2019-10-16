「劉喬安花名冊」揭露13金釵價碼！　辣模「赴美陪3男」進帳126萬元

▲辣模子涵捲入跨國仲介賣淫風暴。（圖／翻攝自Instagram／子涵、YouTube）

記者葉國吏／綜合報導

辣模子涵（翁子涵）日前受到「連千毅之亂」波及，如今又因「太陽花女王」劉喬安的跨國仲介賣淫案判決書，爆出她列名「花名冊」中前往澳門，並以秘密證人身分被約談。判決書中詳列女子A1-A7、翁子涵等13位女子交易金額、所得、地點，其中有一位光飛一趟美國就進帳126萬元。

根據劉喬安(劉依涵)賣淫案的北院判決內容所載，翁子涵分別2度前往澳門及1次在台中進行性交易，第1次發生於2015年3月27日至28日，翁子涵與不知名的港澳男子性交易，男客支付折合新台幣12萬元，翁子涵分得7至8萬元。

▲子涵曾因開粉紅奧迪爆紅。（圖／翻攝自子涵IG）

第2次發生於2015年5月19日至21日，翁子涵與不知名港澳男子以新台幣20萬元代價性交易，她可分7-8萬元。第3次則是2015年9月14日與不知名台籍男子在台中以12萬元進行性交易，分得7萬元。

除了翁子涵以外，判決書還列出另外12位女子交易所得、地點，其中一位A1女，與張姓男子在美國拉斯維加斯交易，11天代價為40-50萬元，A1女則可分得15-20萬元；其中也有男子一次叫A3、A4、A5三位女子，每晚談好12萬代價，3位女子分別陪了6天、10天、21天，其中A5女子還一次跟3名男子交易。這3位女子每晚可分得6萬新台幣，以A5女陪21天來說，這趟美國行已經進帳126萬元。