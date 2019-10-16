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鬼父性侵害女兒14歲懷第一胎！　亂倫20年生6子再睡「女兒兼孫女」

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲ 少女從小被父親性侵，至少生下6個孩子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯發生一起驚悚的案件，一名父親性侵自己的親生女兒長達20年，導致女兒在這段期間內至少懷孕生子6次，還被發現多次性侵其中1名他和女兒的小孩，以及他的另外一名女兒，涉嫌37項性侵相關罪名。儘管男子堅決否認所有指控，日前仍在斯萬西刑事法庭被判有罪。

《威爾斯線上新聞》（Wales Online）10日報導，這名父親起初告訴女兒，想教她如何做愛，好讓她學會該如何和男朋友相處。此後長達20年間，他不斷強迫女兒與自己發生關係，導致女兒懷孕至少生下6個孩子。

受害者透露，她在年僅14歲時第一次因父親而懷孕，但直到2018年才報警。報導指出，犯人還多次性侵他和女兒生下的「女兒兼孫女」，以及受害者的一名姊妹。為保護受害者，犯人的身分不會被公開。

負責此案的法官表示，這是他40年來的職業生涯中「處理過最糟糕的案件之一」。法官也警告犯人，他將面臨非常重的判決。檢方則指控，犯人利用巫術及神秘學元素來操控受害者，包括捏造出一個虛構人物，逼迫受害者與他發生性行為。

男子為自己辯護時則坦承，從女兒14歲起就和她發生關係，但宣稱女兒在幾年後反過來威脅他，強迫自己與她做愛。

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