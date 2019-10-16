一家4口騎機車屏東旅遊爆胎　里港警及時協助修復…小弟弟：謝謝警察伯伯

▲屏東縣里港警方協助高雄市閩家人找到修補輪胎的機行，解決他們窘境。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市閩家一家4人，利用假日分別騎乘兩輛機車到屏東縣玩，輪胎破了找不到機車行修補，求助里港警方，警方逐一打電話給轄的機車行，終於找到一家熱心老闆願意修補，替他們解決窘境，閩家一位小弟弟在得知可以繼續玩後，高興地說：「謝謝警察伯伯!」。

日前假日中午，2名年輕小姐分乘2台機車，各自載著1名小弟弟及1名老婦人，搖搖晃晃地騎至里港警分局大平派出所；女警林俞均上前詢問得知，閩小姐1家4人騎乘機車由高雄來屏東遊玩，來到里港，機車輪胎卻突然爆胎，詢問附近機車行均因假日休息，而不知如何是好。

所長楊博順、林俞均獲知，先請他們入所內休息，並逐一打電話給轄區機車行，終於找到1家機車行熱心老闆願意幫忙至所修復，解決他們窘境，讓他們一再致謝，並可以繼續屏東風景旅遊行程。

里港警分局長楊龍祥到任後，發現轄內假日期間民眾騎乘腳踏車、機車旅遊人數增加，要求各所成立鐵馬驛站，遇民眾需要加水、打氣、休息就給予幫忙；對大平所所長楊博順及女警林俞均能秉持積極為民服務精神，不但解決民眾問題，也有助於提升警察形象，足為同仁表率。並提醒駕駛人遇到緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打「110」電話或向當地分駐（派出）所求助，里港警會盡力協助。