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購物不用帶現金　台南環保藏金閣10月拍賣會民眾可刷卡

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▲台南市環保局藏金閣10月份拍賣會，開放刷卡的便民貼心服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局藏金閣10月份拍賣會，開放刷卡的便民貼心服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

方便民眾方案又一樁，台南市環保局藏金閣購物可刷卡！環保局藏金閣10月份拍賣會，因逢連續假期，順延至10月19日舉辦，同時開放刷卡的貼心服務。

黃偉哲市長要求市府各局處對於民眾的申請案、繳費、以及其他的便民措施要積極擴大適用範圍，環保局考量鄉親們對於藏金閣的奇珍古董特別有興趣，每次拍賣都是人潮洶湧，最後結帳的時候都必須帶著現金買單，實在不方便，特別從10月15日起推出信用卡繳費貼心服務，民眾持信用卡繳費平臺所綁定國內33家銀行信用卡即可至館內刷卡消費，讓民眾購買更便利。

這次拍賣會從上午9時開始，有198件家具、150件原木創作用品、單人書桌椅3組及10輛腳踏車供競標，11輛回收腳踏車中有1輛美國HASA21速前避震登山自行車（配備鋁合金6061車架、shimano21變速系統、V夾剎車系統及雙層鋁合金雙層鋼圈）。另外還有10個檜木收納盒及10檜木置物架限時搶購商品，檜木收納盒每個售價200元、檜木置物架每個150元，消費滿額另有贈品。

此外拿5個廢電池現場可換1本二手書、社會局輔具媒合活動，可供65歲以上老人及身心障礙民眾免費挑選合適的輪椅、助行器及腋下拐。南區家扶中心設攤有跳蚤市場義賣活動，所得作為南區家扶中心助學基金，歡迎選購。家中若有用不到的物品可交藏金閣轉贈家扶中心義賣。

環保局長林淵淙表示，本月一口氣推出檜木菜櫥、檜木衣櫥、檜木4斗櫃及柳桉木鞋櫃等多款老家具供競標，檜木菜櫥是40年代產物，造型典雅古色古香，檜木衣櫥及檜木4斗櫃則是50年代產物，裁質優且衣櫥更保留當代彩繪玻璃，另柳桉木鞋櫃為60年代產物，散發出古早味的氣息，引人懷舊思情，都是值得收藏的優質家具，民眾可先上臺南市政府環保局藏金閣網站https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp，。瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

環保局為了提升民眾減少使用一次性容器之意願及配合手機回收月，10月資源回收物兌換活動，加碼推出持30點點數並自備填裝容器即可兌換1公升洗衣精，兌換或購買洗衣精達1.67公升，再加碼送一包抽取衛生紙：另回收廢手機每支原點數10點加倍變為20點，回收手機者可領取環保署抽獎序號單，於活動現場登錄成功取得抽獎資格者，再加贈10點，回收一支廢手機可獲得一個抽獎序號，但一組身份證字號僅能獲得一次抽獎機會，其他回收兌換相關訊息可上資源回收全民動起來網站http://epb2.tainan.gov.tw/recycle/mode03_02.asp?num=20150429113607&page=1&t=sub查詢。當日民眾自備環保杯可免費享用350cc冰涼茶飲，若忘了帶環保杯，可現場借用環保杯，用完再還回攤位。另藏金閣為環境教育設施場所，12月前來藏金閣造訪還可獲得環保署秋冬國旅贈1萬綠點兌換劵，可兌換藏金閣平日賣商品尚介肥2包或隔熱墊1個。

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