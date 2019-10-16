嚇壞所有人！52歲男子「暈倒猝死」　喪禮火化前竟突然坐起

▲ 男子到森林放牧，結果不舒服暈倒在地。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）有一名男子，日前在放牧時突然昏倒在森林，等到家人找到他時，發現他一動也不動，便誤以為已經過世。傷心欲絕的家人隨後在碼頭附近為他舉辦葬禮，當準備將他送進火葬場火化時，男子突然甦醒坐了起來，家屬見狀都嚇傻了。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，52歲男子馬力克（Simanchal Malik）住在印度甘賈姆縣（Ganjam）沿海的小村落。馬力克12日到森林中放牧，當時他正發著高燒，因體力不支突然當場倒地不醒。直到隔日，家人驚覺馬力克不見了，便前往森林尋找，發現他昏倒在地上，以為他被閃電擊中，於是沒有帶去醫院治療，推斷他已過世，讓全家人都非常傷心、難過。

▲ 52歲老翁差點被活活燒死。

隨後，馬力克被送往碼頭旁的火葬場，正當親戚們將其衣物脫下準備火化時，他卻突然甦醒坐了起來，讓在旁的送葬者全都嚇壞了。事後他被送往當地衛生中心治療，目前已經康復出院。

馬力克在接受訪問時表示，「最近4天我都在發燒，星期六早上，我到森林去放山羊時，我感覺到體溫升高，接著便暈倒在地，直到脫掉衣服之後，我才恢復了感覺。」