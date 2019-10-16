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土地公幫忙　女兒「自責3個月」見到亡母：媽媽回去了，要我不能再想祂

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土地公、土地公廟、福德正神。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小羽在土地公爺爺幫忙下，閉目見到媽媽，一邊講一邊哭。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享朋友小羽（化名）的媽媽病逝，「我很想再見媽媽，跟祂說我沒有照顧好祂」；他後來請土地公爺爺幫忙，讓小羽見到亡母，「媽媽要我不能再想祂。」他說，觀亡靈是為了要放下思念，「哭的思念對陰間靈最不好，不要哭。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文表示，小羽和媽媽感情很好，就算結婚生小孩還是很黏媽媽，不論過年過節、母親節、媽媽生日，總是有藉口回娘家找媽媽，而小羽的先生也很支持。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，大概在3年半前，小羽的媽媽生病且一病不起，不到三個月往生；小羽非常傷心，天天思念著媽媽，自責「沒好好照顧好媽媽」；而小羽先生則表示，小羽是非常用心照顧媽媽。

原PO說，小羽沒睡好又傷心又憂慮，因此生病了，醫師說是輕微的憂慮症要吃藥；藥可以讓小羽不憂慮，且可以睡覺，問題是也會讓小羽變得有些遲鈍，造成先生和小孩生活上的困擾，有看過《我們與惡的距離》就知道。

▼小羽自認沒顧好媽媽，非常自責。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，就這樣過了三個月，小羽突然LINE他說要見面聊聊天，兩人約在台中某速食店見面；他看到小羽的精神超不好，聽完她講媽媽生病及之後自己的狀況，越講就越傷心。他還原當下和小羽的對話：

小羽：我很想再見媽媽，跟祂說我沒有照顧好祂。
原PO：人往生了就會到地府居住，妳這樣思念往生者，會讓媽媽很累很煩，因為妳每思念一次，祂就要從靈的世界回來陽間一次。妳又見不到祂，然後祂就又回去。
小羽：這樣怎麼辦？
原PO：我請土地公爺爺帶妳媽媽回來，妳有什麼話就好好講，以後就要放下「思念」，不然會害了妳媽媽，也會害妳（陰陽磁場不同）。
小羽：好。

原PO指出，請土地公爺爺幫忙，小羽閉目見到媽媽，和媽媽對話一邊講一邊哭，她張開眼睛說，「媽媽回去了，媽媽沒有責怪我。媽媽在那邊跟其他的長輩生活得很好，媽媽要我不能再想祂。我們燒的物品，祂都有收到。」

「這時候看小羽，整個精神又回來了。」原PO見小羽問「我還能為媽媽做什麼」，他回自己摺蓮花，這樣才會朵朵瓣瓣有手印，誦唸經文迴向給媽媽就好；他見對方問「地藏王菩薩經可以嗎」，他回「當然可以。」

▼小羽說，「媽媽要我不能再想祂。」（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

▲▼ 陰間專車（圖／翻攝自Pakutaso）

原PO說，之後小羽沒病了、睡得好，晚上不再夢東夢西，妖魔鬼怪也不見了，「放下思念，是對往生者最好的對待。」對此，有網友留言，「羨慕小羽能再見到媽媽」；原PO回「因緣，小羽本身就有在修行，還是發願素食者。」有人表示，「好可怕的執念，幸好能圓滿」；原PO回，「執念會害了陰陽兩界。」

一名人妻說，「曾經我非常想念我的前亡夫，每天以淚洗面，鬱鬱寡歡。直到我聽見一位朋友告訴我，祂在那兒有『陽世鏡』，如果看到我每天因為哭著想祂，對祂是很不好的事。我不想祂自責難過，所以堅強勇敢起來！我到底都希望祂過得好，雖然偶爾想起祂還是想哭。」原PO回「哭的思念對陰間靈最不好，不要哭。」

人妻說，「所以我把思念寫成厚厚的文字本，敘述著我們之間的曾經，雖然每次都邊寫邊哭。為了祂好，我很少哭了！」原PO回，「摺蓮花+妳寫的文字本，一起化掉。」

有人留言，「放下思念，就是對往生者最好的對待，也曾有貴人這麼一說，我也才得以放下對外公和最要好同學的思念。其實放下之前，也是一直有被祂們保護著。」

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