賴清德代替蔡英文赴美　北加州造勢大會成立

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

2020總統大選將至，外傳總統蔡英文搭檔前行政院長賴清德的「蔡賴配」已定局，賴清德尚未鬆口證實，但搶先飛往美國展開拜會僑胞行程。賴清德16日（美國時間15日）也將出席美國北加州造勢大會，並發表談話。

蔡英文拚連任，爭取海外僑胞支持於10月12日起在美加的7個後援會將陸續成立，賴清德與民進黨副秘書長林飛帆分頭赴美替蔡英文拉票輔選。蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，林飛帆將出席美南、洛杉磯、加拿大多倫多後援會，賴清德赴北加州、中西部、華府、紐約後援會。

賴清德辦公室發言人李退之表示，賴清德在美國演講，是在民進黨總統初選後的首場公開談話，別具意義，赴美主要目的是為了民進黨明年大選團結選票、為蔡英文助選。

李退之表示，以這樣的情況下為前提，賴清德會在談話中談到民進黨的目標、他在選後與蔡英文的關係，以及他在這場總統立委大選所扮演的角色。

針對賴清德與林飛帆赴美輔選，蔡英文日前受訪時表示，「他們兩個都很有經驗，他們知道怎麼做。」此外，9月28日的民進黨全代會上，蔡英文曾於致詞中提到，「賴清德前院長一直是這個團隊不可或缺的一員，我們感謝他，也相信在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會和我們一起並肩作戰。」

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