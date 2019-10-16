保加利亞足球迷行納粹禮　英國踢進6球當回報

▲保加利亞球迷對英格蘭球員做出行納粹禮的歧視行為。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

在周一的歐洲足球冠軍資格賽中，保加利亞球迷對英格蘭球員做出行納粹禮的行為，還用猴子叫聲嘲笑對手的非裔球員，結果有部分人被驅逐出場。不過嘲笑似乎沒有太大效果，終場英格蘭以6：0擊敗地主隊，保加利亞足協主席鮑里斯拉夫·米哈伊洛夫則在15日宣布辭職。

上半場比賽中，保加利亞球迷開始出現學猴叫與行納粹禮，英格蘭球員明斯（Tyrone Mings）上前跟裁判反應，於是裁判決定暫停比賽，但是暫停和廣播也無法制止這些過激行為，在上半場就因為球迷的過激反應而使比賽暫停兩次。

據《CNN》報導，歐洲足球協會聯盟（UEFA）表示，若嚴重看待保加利亞球迷行納粹禮，以及種族歧視的行為，可能會讓該國失去世界杯資格賽的機會。

保加利亞足球協會主席米哈伊洛夫（Borislav Mihaylov）周二在該國總理的壓力下提出辭職。保加利亞足球聯盟網站上的一份聲明表示，鑒於近日的緊張局勢，必須有人負責，這種氛圍正在傷害保加利亞足球協會和足球精神。

但報導內容指出，保加利亞總理博里斯科夫（Boyko Borissov）並不認為此事有多嚴重，他認為英格蘭「過分誇大了」這一事件。

UEFA主席塞弗林（Aleksander Čeferin）指出整個歐陸已經開始瀰漫濃厚的民族主義，這讓許多球迷做出歧視的行為。UEFA一直致力於消除足球中的種族主義。也不會滿足於現階段的成果，必須持續努力消除這種錯誤。

此外，國際足球總會（FIFA）主席英範蒂諾（Gianni Infantino）也敦促國家足球機構對種族主義施加更嚴厲的懲罰，例如禁止做出歧視行為的球迷進場觀賽，並在全世界實施這個禁令。而且此事也需要政府部門介入才能有效懲罰種族主義行為。

保加利亞隊在之前與科索沃和捷克的比賽中也出現種族歧視的問題，UEFA和FIFA也都漸漸意識到問題的嚴重性，下次若再出現歧視行為，裁罰也許會更加嚴重，而且歧視行為對贏球似乎沒有太大效果，比賽結束後，英格蘭隊以6：0獲勝。