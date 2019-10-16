全無壓力！這工作「平均年薪630萬＋彈性工時」...堪稱夢幻職業

▲ 牙科相關職業佔據前10名中的4個名額。（圖／Pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國雜誌近期公布前25大高薪職業！由於現代人矯正牙齒的風氣盛行，牙齒矯正醫師（Orthodontist）擠進排行榜前五名，平均年薪高達20.8萬美元（約新台幣636萬元），而且工作壓力相對於其他職業來得較小，堪稱是荷包「賺飽飽」又能兼顧生活品質的的夢幻工作。

雜誌《美國新聞與世界報導》排行的2019年前25大高薪職業排行榜中，醫療職業囊括前10名，其中有關牙科的職業佔據4名，分別是第3名的「口腔顎面外科」（Oral and Maxillofacial Surgery）、第5名的牙齒矯正醫師、第8名專門修補牙齒的假牙醫師（Prosthodontist），以及第10名的牙醫師。

排行榜上有近一半的職業雖然領著高薪，但每天需要承擔非常大的壓力，像是第1名的麻醉師、第2名外科醫師等，生活品質相對地受到許多影響。

▲ 現代人矯正牙齒風氣日盛，牙齒矯正醫生位居高薪低壓力職業排行榜第1名。（圖／pixabay）

值得一提的是，排行榜上也有一些職業是同時享有高薪，又能兼顧生活品質的行業，像是CNBC曾在10月初列出「高薪低壓力」的排行榜，其中牙齒矯正醫師位居排行榜冠軍，當時有醫師接受採訪時便坦承，非常喜歡自己的工作，而且可以依照正常的時間上下班。

記者柯尼格（Rebecca Koenig）也說，由於牙齒矯正醫生比較少遇到緊急的醫療狀況，還能安排自己的工昨時間，在一定程度上也能減少工作的壓力。

報導也指出，即使是收入較低的牙齒矯正醫生，年薪最少也能賺到6位數的收入，而且在2028年之前，預計就業增長幅度會達7％，但學歷至少要博士學位，或是擁有相關專業學位。