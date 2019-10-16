初雪中騎白馬登白頭山頂！　金正恩：美國強硬制裁激怒人民

▲ 金正恩騎白馬登上白頭山。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒《朝中社》16日報導，領導人金正恩日前騎白馬登「革命聖地」白頭山（長白山），以及視察兩江道三池淵郡的建設工地。南韓《韓聯社》指出，金正恩過去每逢政治或外交上的關鍵時期都會訪問這兩地，因此引發外界猜測，他是否將做出無核化協商等國政相關的重要決定。

《朝中社》報導，金正恩在白頭山的初雪中騎著白馬登上山頂，是北韓革命史上深具意義的事件；他帶領著祖國晉升強國行列，也引領時代潮流走向正義與真理，傳奇般的光輝形象在此閃耀。

▲▼ 金正恩到訪白頭山具有政治象徵意義。（圖／朝中社）

此外，金正恩還前往位在白頭山入口處的三池淵郡人民醫院、牙醫專科醫院及飲料工廠建設工地，親自視察及指導時表示，「如今我國正面臨敵對勢力頑固的制裁與煽動，面臨重重難關與試煉。以美國為首的反共和國敵對勢力份子施加於我國人民的痛苦不再是痛苦，而是激起人民的憤怒。」

報導寫道，「敵方越是將壓迫我們的鐵鍊拉緊，我們就越是要高舉自力更生的偉大精神旗幟，以及靠自己的力量開拓道路，讓敵人感到頭痛，絕不能期待他人伸出援手或被誘惑。」

《韓聯社》分析，北韓將白頭山及三池淵郡視為「抗日革命活動聖地」，因此金正恩此次到訪意義特殊。南北韓2018年重啟對話以前，金正恩2017年12月曾登上白頭山；金正日2014年逝世三周年及2013年處決姑父張成澤以前也曾到訪；可說每當北韓遭逢難關，金正恩都會前往白頭山。而三池淵郡則是2月底川金二會破局後，金正恩第一次視察經濟的地點，光是2018年就到訪3次。

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