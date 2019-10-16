氣警拆車牌臉書PO文嗆「死T」　火爆哥罵到派出所慘揹4罪

記者黃翊婷／綜合報導

基隆張姓男子明知自己的愛車車牌被註銷，今年4月間仍執意駕駛，路上被3名警員攔查，當場扣下車牌，他不僅氣到直接開罵，回家之後還在個人臉書及社團PO文酸諷警察是「死T」，後來因為這件事被通知到派出所說明，他仍持續在網路上PO文嗆聲。基隆地檢署檢察官日前偵結此案，並依公然侮辱、誹謗、恐嚇以及侮辱公署罪起訴張男。

張男因為車輛檢驗未通過，車牌被監理站依法註銷，但他今年4月仍駕駛愛車外出，沒想到卻在路上被3名警員攔查。警員查詢車牌發現早已被註銷，於是當場拆下並扣車。

▲張男不滿警員將他的車牌拆下還扣車。（示意圖／記者徐斌慎攝，與本案無關）

張男一看氣得當場破口大罵，還下車拍下整個過程；事後他越想越不爽，竟然將影片上傳到個人臉書以及社團，並在PO文中辱罵其中一名警員是「死T」，要他們騎車注意一點不要跌倒。

而上述文章以及影片在網路上傳開後，很快就被警員們發現，由於文章內容涉嫌辱警，警方隨即通知張男到案說明。原以為事情就到此結束，沒想到張男不僅沒有到案，還繼續在臉書PO文狂嗆，「XX所，別讓人抓到把柄」，直接連派出所一起罵下去。

不過，張男罵完派出所，很快就被警方逮捕並送辦，他接受檢方偵訊時承認那些文章都是自己PO的，但並不是在罵特定人士，是警員自己對號入座。基隆地檢署檢察官並不採信張男的說詞，日前偵結後，依公然侮辱、誹謗、恐嚇以及侮辱公署共4罪，將他起訴。