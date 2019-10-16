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首爾地鐵1至8號線「罷工7分鐘前取消」！　交通公社承諾加薪1.8%

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▲▼南韓地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 首爾地鐵1至8號線勞資雙方達成共識，取消罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓管理首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社工會14日預告，若無法針對薪資及人力問題與交通公社達成共識，16日上午9時至18日9時將進行為期3天的大罷工。勞資雙方今天凌晨3時重啟協商，就在啟動罷工的幾分鐘前，戲劇性的在上午8時53分達成協議。

《韓聯社》報導，除為員工加薪1.8%，有鑑於河南線通車後將與地鐵5號線直通運行，6號線也將新設新內站，勞資雙方將共同向首爾市政府提議增加242名人力，也將為解決「薪資高峰制度」（Wage Peak System）問題，與相關機構協商。

首爾地鐵2016年起採取「薪資高峰制度」（Wage Peak System），即在資深員工退休前幾年逐年減薪，但保障其能做到退休年齡，也能降低企業人力成本，提供空間給新進員工。工會14日指出，儘管施行此制度，業主以招聘新員工的經費不足為由，不斷蠶食老員工的人事費用，導致1至8號線就有超過100個地鐵站僅有2名員工負責，還有部分員工休假日也必須上班。

勞資雙方15日下午3時起進行罷工前的最後交涉，晚間9時55分談判破裂，工會也預告展開大罷工。所幸雙方實務團隊今天凌晨展開協商，重啟交涉，在罷工開始前一刻達成共識。

►遊韓注意！　首爾地鐵工會預告：1至8號線明起3天擬大罷工

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