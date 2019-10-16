華聞快遞／港「商鋪租金」按季重挫逾10%　創21年來最大跌幅

▲昔日遊客眾多的尖沙咀街頭。（圖／視覺中國）

《香港》商鋪租金按季重挫逾10% 創21年來最大跌幅

受持續4個月的社會運動、中美貿易戰影響，訪港旅遊及零售業受到重挫，7月和8月的零售業總銷貨值均錄得大幅下跌，零售業蕭條，連帶商舖成交亦陷入「冰封」。世邦魏理仕發表報告，估計今年第3季整體商鋪租金按季大幅下降10.5%，是1998年第一季度以來，最大的季度跌幅；購物商場的租金持平，但今年內整體租金或再跌5%至10%。（香港01）

《廣東》深圳推陸首個穩租金商品房租賃專案

作為一座移民城市，深圳的流動人口和年輕人口在這座城市裡佔據著遠超其他城市的比例。對此，深圳推出大陸首個穩租金商品房租賃試點專案，租金漲幅受政府監督，年度租金漲跌幅參照首次租金定價原則確定，且漲跌幅範圍不超過5%，並通過房地產資訊平台穩租金商品房租賃系統予以公佈。（證券時報）

《北京》京東「雙11」提前啟動 推百億補貼、千億優惠

京東宣佈將於18日正式開啟雙11預售，並推出「超級百億補貼 千億優惠」钜惠。今年雙11，京東將通過打造超級購物盛宴、供應鏈整合創新、惠及下沉新興市場三大戰略，未來3年，將累計發佈1億種新品及C2M（根據消費者需求進行反向定制）的產品，其中創新含量高的品類佔70%以上。（澎湃新聞）

《新疆》植保無人機年底有望突破5000架

新疆是大陸棉花主產區，植保無人機保有量增長勢頭迅猛。新疆農牧業機械管理局數據顯示，到今年年底，新疆植保無人機有望突破5000架，累計作業面積將達4000萬畝次。另外，當地還將根據農業生產實際情況，確定對電動多旋翼植保無人飛機進行補貼，其中，對10L-15L補貼1.5萬元（人民幣，下同），對15L-20L無人機補貼2萬元。（新華社）

▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《內蒙古》關閉退出10個煤礦專案 化解過剩產能340萬噸

為了化解煤炭行業產能過剩問題，內蒙古關閉退出了10個煤礦專案，涉及產能共340萬噸/年，擬安置職工人數371人。公告顯示，關閉的10處煤礦均申請不享受中央和自治區獎補資金，產能指標自主交易，職工安置和債務處置工作均由企業負責。

據悉，截至2018年底，內蒙古120萬噸以上煤礦產能佔總產能的89%，煤礦單井平均規模是全大陸平均水準的近3倍，新建煤礦項目均為大型、高效現代化煤礦；30萬噸以下煤礦於2010年底全部退出市場，共退出地方煤礦48處、化解過剩產能3440萬噸。（中新社）

《北京》累計出讓103宗限競房住宅用地

北京15日出讓通州及大興共三宗地塊，共攬金97.8億元，其中，電建+京能置業以44.3億元競得大興舊宮地塊，溢價率34%。總體來看，這三塊地的出讓熱度分化明顯，有的只收到一次報價，有的則溢價超過30%成交。據統計，北京已累計出讓了103宗限競房住宅用地，其中大興及亦莊高達28宗，可見大興區已經成為限競房的主戰場。（證券日報）

《福建》下達750萬畝秋冬種生產任務

福建日前共下達750萬畝指導性計畫。為強化示範推廣，福建省組織實施「秋冬種高品質發展示範工程」，在全省建立100個以上秋冬種百畝示範基地，重點示範推廣秋冬種新品種、新技術、新模式、新業態等。（福建日報）

《北京》華誼兄弟前三季度虧損或超18億 電影電視劇收入齊下滑

知名娛樂集團華誼兄弟14日發佈今年三季度業績預告。資料顯示，報告期內歸屬于上市公司股東的淨利潤虧損6.51億-6.46億元（約新台幣18億元），上年同期盈利3.28億元。

關於報告期內電影、電視劇收入同比下滑，公司方面解釋稱，主要是因為上年同期上映的影視作品，均取得了較高收入所致，電影《芳華》、《前任3：再見前任》等取得了較高的票房收入，報告期內影片的票房收入存在較大幅度的下降。（中新經緯）

▼《前任3：再見前任》劇照。（圖／翻攝自前任3再見前任微博）