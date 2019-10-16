　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／粉衣妹捷運遇色狼！衣領遭「手指撩開」胸部被看光...家長竟坐旁邊滑手機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

不少低頭族滑起手機來完全與外界隔絕，廣西南寧近日就發生一起猥褻案，一名穿粉紅色衣服的女孩在搭乘一號線地鐵時，遭旁邊一名35歲的白衣色狼摟肩，隨後還被用手指撩起衣服，然而，坐在一旁的女家長卻全程沒有察覺制止，自顧自的玩手機。目前，該名男子已被警方抓獲，並行政拘留15日。

▲▼ 女童地鐵被猥褻。（圖／翻攝自我們視頻）

▲色狼的大幅度猥褻女童。（圖／翻攝自我們視頻）

綜合陸媒報導，畫面可以看到，白衣男子脫下拖鞋，左手摟著粉衣妹的肩膀，隨後用手指撩開她的T-shirt衣口，眼神不斷狂盯胸部，整個過程持續至少十幾秒，然而就坐在女童旁邊的同行女子卻完全不予以制止，不停滑手機。

▲▼ 女童地鐵被猥褻。（圖／翻攝自我們視頻）

▲手指伸進衣服領口。（圖／翻攝自我們視頻）

目擊者表示，其實在粉衣妹與同行女子上車前，白衣男就用手機在偷拍其他女生，「我就跟小朋友說，以後出去不要讓陌生人碰你，一點都不行，要注意保護自己。」

▼ 目擊者向媒體爆料。（圖／翻攝自我們視頻）

▲▼ 女童地鐵被猥褻。（圖／翻攝自我們視頻）

南寧地鐵公安8日發佈通報稱，已將違法嫌疑人胡某（男，32歲，浙江省人）抓獲，經審查，胡某對其在南寧地鐵猥褻他人的違法行為供認不諱；目前，警方依法對胡某作出行政拘留15日的處罰。

事情爆出後，網友紛紛指責同行女子，「她媽媽是沒長眼睛」、「這媽媽心真大」、「手機那麼好玩嗎？就在身邊都保護不了自己的孩子！」、「面對陌生男子的猥褻行為，女孩居然不知道抗拒」、「以後還是得多多教育小朋友保護自己呀」，不過也有網友質疑，該名女子不是親媽。

▼ 同姓女子自顧自的玩手機。（圖／翻攝自我們視頻）

▲▼ 女童地鐵被猥褻。（圖／翻攝自我們視頻）

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藉口「玩貓」硬進房！　男老師性侵19歲女學生：沒享受過年輕肉體

大陸「IP劇」商機無限　台作家參賽「踏出西進第一步」

影／粉衣妹捷運遇色狼！衣領遭「手指撩開」胸部被看光...家長竟坐旁邊滑手機

香港「黑警」移民台灣？　國台辦批評：不折不扣的假消息

韓國瑜稱「現未有統一條件」　國台辦：台灣前途在國家統一

國台辦：「台海通道」造福兩岸　民進黨蓄意限制金馬發展

大陸最短命首富！30分鐘內身家蒸發4000億　2個月摔落寶座

3歲童肛門噴射「半桶鮮血」…一查罹患罕見惡疾　醫歎氣：活到現在是奇跡！

浮屍少女最新16條片段曝光！　校園走一半「突赤腳現身」自行離開校園

華聞快遞／54家涉海企業在深交所上市　總市值超3000億元人民幣

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

藉口「玩貓」硬進房！　男老師性侵19歲女學生：沒享受過年輕肉體

大陸「IP劇」商機無限　台作家參賽「踏出西進第一步」

影／粉衣妹捷運遇色狼！衣領遭「手指撩開」胸部被看光...家長竟坐旁邊滑手機

香港「黑警」移民台灣？　國台辦批評：不折不扣的假消息

韓國瑜稱「現未有統一條件」　國台辦：台灣前途在國家統一

國台辦：「台海通道」造福兩岸　民進黨蓄意限制金馬發展

大陸最短命首富！30分鐘內身家蒸發4000億　2個月摔落寶座

3歲童肛門噴射「半桶鮮血」…一查罹患罕見惡疾　醫歎氣：活到現在是奇跡！

浮屍少女最新16條片段曝光！　校園走一半「突赤腳現身」自行離開校園

華聞快遞／54家涉海企業在深交所上市　總市值超3000億元人民幣

客家女陳明珠敲鐘奪金　曝10萬獎金未到手已花光光

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「必知細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

造福離島　綠島國小「聯合宿舍」拆除重建工程竣工啟用

大陸熱門新聞

垃圾沒倒！教務主任逼學生吃下肚

5歲兒發燒！護士打一針當晚身亡…媽哭崩

女大生軍訓照電翻網友！經紀公司排隊求簽約

6正妹裸泡湯！12顆「E級飛彈」炸出

女大生軍訓照爆紅　逆天顏值轟動網

BMW鬧市車震！車窗大開路人圍觀狂拍

台Youtuber攜國旗遊南京被帶警局

後照鏡死角！　5歲童慘被貨車輾壓

3歲童肛門噴射「半桶鮮血」…一查罹患罕見惡疾

女律師遭轎車加速撞亡！死前打電話老公

痴漢「左右開弓」　同時猥褻2女

7歲男突易怒多動　禍首竟是樂器

裸屍少女案網戰翻　無刪改畫面曝光

她右臉長出「8cm樹枝」流膿汁整個爛掉

更多熱門

相關新聞

女大生離奇溺亡！警自殺結案…母揭：他殺

女大生離奇溺亡！警自殺結案…母揭：他殺

雲南昆明理工大的19歲女大生李心草日前離奇身亡，她的媽媽無法接受警方「酒醉輕生」的說法而開始追查，發現女兒最後的身影是與女閨蜜一起喝酒。她生前最後時刻更是慘遭黑衣男子壓在身下長達25秒，隨後還被掌摑，期間一直默默哭泣忍受。

30歲IT右眼突失明！醫歎氣：太常滑手機

30歲IT右眼突失明！醫歎氣：太常滑手機

少女不知自己色盲　過馬路險遭撞

少女不知自己色盲　過馬路險遭撞

20歲青年愛滑手機頸椎變直頭痛一個月

20歲青年愛滑手機頸椎變直頭痛一個月

OL怒告鹹豬手　一杯咖啡結局神逆轉

OL怒告鹹豬手　一杯咖啡結局神逆轉

關鍵字：

猥褻猥褻女童滑手機玩手機低頭族

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面