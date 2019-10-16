影／粉衣妹捷運遇色狼！衣領遭「手指撩開」胸部被看光...家長竟坐旁邊滑手機

記者蔡儀潔／綜合報導

不少低頭族滑起手機來完全與外界隔絕，廣西南寧近日就發生一起猥褻案，一名穿粉紅色衣服的女孩在搭乘一號線地鐵時，遭旁邊一名35歲的白衣色狼摟肩，隨後還被用手指撩起衣服，然而，坐在一旁的女家長卻全程沒有察覺制止，自顧自的玩手機。目前，該名男子已被警方抓獲，並行政拘留15日。

▲色狼的大幅度猥褻女童。（圖／翻攝自我們視頻）

綜合陸媒報導，畫面可以看到，白衣男子脫下拖鞋，左手摟著粉衣妹的肩膀，隨後用手指撩開她的T-shirt衣口，眼神不斷狂盯胸部，整個過程持續至少十幾秒，然而就坐在女童旁邊的同行女子卻完全不予以制止，不停滑手機。

▲手指伸進衣服領口。（圖／翻攝自我們視頻）

目擊者表示，其實在粉衣妹與同行女子上車前，白衣男就用手機在偷拍其他女生，「我就跟小朋友說，以後出去不要讓陌生人碰你，一點都不行，要注意保護自己。」

▼ 目擊者向媒體爆料。（圖／翻攝自我們視頻）

南寧地鐵公安8日發佈通報稱，已將違法嫌疑人胡某（男，32歲，浙江省人）抓獲，經審查，胡某對其在南寧地鐵猥褻他人的違法行為供認不諱；目前，警方依法對胡某作出行政拘留15日的處罰。

事情爆出後，網友紛紛指責同行女子，「她媽媽是沒長眼睛」、「這媽媽心真大」、「手機那麼好玩嗎？就在身邊都保護不了自己的孩子！」、「面對陌生男子的猥褻行為，女孩居然不知道抗拒」、「以後還是得多多教育小朋友保護自己呀」，不過也有網友質疑，該名女子不是親媽。

▼ 同姓女子自顧自的玩手機。（圖／翻攝自我們視頻）