外送懶人財大爆發　foodpanda統計一週訂單勝6年總和

圖文／鏡週刊

這1年來，美食外送商機大爆發，台灣目前最大的美食外送平台foodpanda為了固樁搶市場，祭出滿額免外送費的流血價格戰，更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人。來台7年，首度對外公布營運成績的foodpanda董事總經理方俊強欣喜地說道，「現在一週的訂單總數已經等同成立前6年的總和。」

夾台灣美食外送龍頭之姿，foodpanda 9月初砸了近千萬元大打行銷戰，祭出滿額免外送費，更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人，一口氣拍攝3支廣告宣傳片，雙管齊下鞏固龍頭地位。

「現在一週的訂單總數已經等同成立前6年的總和，如果是與去年同期相比，每日訂單數年成長更高達25倍、合作餐廳數年成長2倍、經常使用者年成長更達到20倍。」來台7年，首度對外公布營運成績的foodpanda董事總經理方俊強欣喜地說道，他更霸氣宣示：「台灣餐飲店家數2018年突破14萬家，目前僅有18％餐廳與外送平台合作，剩下的82％都是我們的目標。」

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今年美食外送商機爆發，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析：「美食外送平台能量已經蓄積多年，加上行動支付工具愈趨成熟，對於商家和消費者來說更有保障，成為爆發性成長的引爆點。」根據經濟部統計處資料顯示，2018年全台餐飲業營業額達4,745億元，其中，外送占比約5％，相當於237億元商機，成為兵家必爭之地。

目前台灣美食外送服務平台近10家，有foodpanda、Uber Eats、deliveroo戶戶送等國際大咖業者，與有無快送、foodomo、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda和Uber Eats雙雄競爭最為激烈，日前，新加坡的電商蝦皮購物也宣布跨足美食外送，爭搶每年237億元的市場大餅，競爭愈趨白熱化。



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