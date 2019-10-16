台灣午餐新奇觀　粉紅大軍與UberEats擠爆辦公大樓、校門口

圖文／鏡週刊

今年美食外送大爆發，台灣目前有10多家業者爭搶每年超過200億商機，徹底顛覆舊有的生活型態，無論是消費者、店家，甚至整個零售產業都將出現革命性的變化。最有趣的改變就是每逢中午時刻，以往校門口總是擠滿家長送便當，現在卻是foodpanda、Uber Eats等美食外送員擠爆，成為新奇觀。

近2年打亂台灣電商圈的蝦皮購物再出招，日前宣布進軍逾200億元的美食外送市場，讓美食外送雙雄foodpanda空腹熊貓、Uber Eats優食繃緊神經。

本刊調查，這1年來，美食外送商機大爆發，foodpanda和Uber Eats為了固樁搶市場，祭出滿額免外送費的流血價格戰，foodpanda更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人；Uber Eats則是與全家便利商店、city'super貴婦超市合作強化通路版圖，連日用品、生鮮都能送到府，一場國際級的大咖激戰正在上演。

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「以前每逢中午時刻，學校大門口都是爸爸媽媽或阿公阿嬤來送便當，現在滿滿都是foodpanda粉紅色大軍，尤其今年更明顯。」家住北市北一女附近20多年的陳先生說。而且，不只是學校大門口，現在中午、下午茶或是晚餐時間，信義區、敦化南路、松江路等商辦商圈的公司大門，也處處可見外送員俐落送餐的身影。

今年美食外送商機爆發，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析：「美食外送平台能量已經蓄積多年，加上行動支付工具愈趨成熟，對於商家和消費者來說更有保障，成為爆發性成長的引爆點。」根據經濟部統計處資料顯示，2018年全台餐飲業營業額達4,745億元，其中，外送占比約5％，相當於237億元商機，成為兵家必爭之地。

目前台灣美食外送服務平台近十家，有foodpanda、Uber Eats、deliveroo戶戶送等國際大咖業者，與有無快送、foodomo、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda和Uber Eats雙雄競爭最為激烈，日前，新加坡的電商蝦皮購物也宣布跨足美食外送，爭搶每年237億元的市場大餅，競爭愈趨白熱化。



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