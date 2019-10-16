美大兵拆炸彈救同袍　下秒「龍根遭火爆炸斷」花14hr移植別人GG繼續用！

▲美大兵解炸彈救同袍，GG炸掉後接受移植手術成功。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國一名海軍軍官，日前在阿富汗實行拆解炸彈解救受傷的士兵時，因為炸彈不幸引爆，導致這名軍官的雙腿、生殖器官、下腹部受到嚴重的炸傷，雖然義肢的作業進行順利，但這名軍官當時被宣判「已經沒有生殖能力」讓他自己和家人相當難過。不久美國馬里蘭州巴爾的摩一間醫院，決定替士兵進行「陰莖移植手術」希望可以協助他重振雄風。

綜合外媒報導，31歲的雷（Ray）當時在戰地中，遭到炸彈炸掉一雙腿與生殖器，前後歷經多次手術，在2018年的第八次手術中，是第5次移植陰莖，因為家人與他決定賭一把嘗試「最複雜的陰莖移植」。這被譽為是世界極為罕見、困難的手術，動員了25名外科醫生、14小時來縫合所有的神經、動態、靜脈、血管，而這些細小的血管幾乎比人類的頭髮還要細。

▲ 雷經過手術之後可以正常勃起讓他相當開心。（圖／示意圖／Pixabay）

過去曾有3名男子試圖移植陰莖，但是都沒有成功的結果，雷是第四個嘗試的人。醫療團隊表示，他們利用一名已經腦死病患的陰莖做移植手術，媒合各種血管、血型等，但因為擔心未來會有倫理問題，所以陰囊部分沒有移植。

手術後的雷表示，在麻藥退後，可以感受到自己男子氣概完全恢復，最重要的是現在已經可以回到「站在尿尿」的時候，甚至還能正常勃起。醫療團隊也表示，當時雷也相當煎熬，因為要不就是進行移植，不然就是一輩子都有這樣的缺陷，但我們對自己的技術相當有信心，雖然沒有做過，但我們會努力，「直到最後一根血管接上，鬆開夾子所有人都鬆了一口氣」。

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