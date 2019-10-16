　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮搶食200億外送市場　foodpanda、 Uber Eats免運固樁

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

近2年打亂台灣電商圈的蝦皮購物再出招，日前宣布進軍逾200億元的美食外送市場，讓美食外送雙雄foodpanda空腹熊貓、Uber Eats優食繃緊神經。

本刊調查，這1年來，美食外送商機大爆發，foodpanda和Uber Eats為了固樁搶市場，祭出滿額免外送費的流血價格戰，foodpanda更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人；Uber Eats則是與全家便利商店、city'super貴婦超市合作強化通路版圖，連日用品、生鮮都能送到府，一場國際級的大咖激戰正在上演。

「以前每逢中午時刻，學校大門口都是爸爸媽媽或阿公阿嬤來送便當，現在滿滿都是foodpanda粉紅色大軍，尤其今年更明顯。」家住北市北一女附近20多年的陳先生說。

請繼續往下閱讀...

今年美食外送商機爆發，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析：「美食外送平台能量已經蓄積多年，加上行動支付工具愈趨成熟，對於商家和消費者來說更有保障，成為爆發性成長的引爆點。」根據經濟部統計處資料顯示，2018年全台餐飲業營業額達4,745億元，其中，外送占比約5％，相當於237億元商機，成為兵家必爭之地。

目前台灣美食外送服務平台近十家，有foodpanda、Uber Eats、deliveroo戶戶送等國際大咖業者，與有無快送、foodomo、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda和Uber Eats雙雄競爭最為激烈，日前，新加坡的電商蝦皮購物也宣布跨足美食外送，爭搶每年237億元的市場大餅，競爭愈趨白熱化。

眼見各家摩拳擦掌，來台蹲點7年的德商foodpanda打頭陣鳴槍開戰。foodpanda 2012年於德國柏林創立，4年後被「Delivery Hero外賣英雄」收購，成為目前全球主要美食外送平台集團的一員。

挾全球龍頭之姿，foodpanda 9月初砸了近千萬元大打行銷戰，祭出滿額免外送費，更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人，一口氣拍3支廣告宣傳片，雙管齊下鞏固龍頭地位。

「現在一週的訂單總數已經等同成立前6年的總和，如果與去年同期相比，每日訂單數年成長更高達25倍、合作餐廳數年成長2倍、經常使用者年成長更達到20倍。」來台7年，首度對外公布營運成績的foodpanda董事總經理方俊強欣喜地說道，他更霸氣宣示：「台灣餐飲店家數2018年突破14萬家，目前僅有18％餐廳與外送平台合作，剩下的82％都是我們的目標。」

foodpanda強烈捍衛龍頭地位，緊追在後的美商Uber Eats也不甘示弱，靠勢全球最大叫車服務母集團Uber優步撐腰，同樣備妥近千萬元銀彈，跟進滿額免外送費補貼，正面對決foodpanda，「台灣是亞太區成長最快速的市場，過去一年來，Uber Eats在台灣平台合作餐廳數倍增、經常用戶及外送趟次更成長3倍，有3成店家跟我們合作超過1年。」日前，在Uber Eats登台3週年記者會上，台灣區總經理李佳穎一臉驕傲地透露。

有別於龍頭foodpanda打代言人廣告戰， Uber Eats則強化通路合作拚差異化，除了送美食，也跨足日用品、生鮮配送，與全家便利商店推出店到宅合作，連衛生紙、洗髮精等日用品都能送到家，10月底更將攜手頂級貴婦超市city'super，200多項生鮮、乾貨用APP就能買到，將從頂級客層齊聚的北市天母店試水溫。另外，更有獨家合作的全台在地美食名店，包括以小籠包享譽國際的鼎泰豐、台南百年老店義豐冬瓜茶、嘉義林聰明沙鍋魚頭等。

至於後進者、來自新加坡的電商大咖蝦皮購物，日前僅推出短短5天期間限定的美食外送服務，範圍更侷限於北市松山區、信義區和大安區，蝦皮購物表示：「主要測試訂單系統和物流配送機制，會將用戶的意見與反饋納入未來的規劃考量後，再評估是否逐步開放其他區域。」


更多鏡週刊報導
【全台瘋外送2】國慶連假再添兩亡魂　辛酸外送員拿命換錢
【全台瘋外送3】台灣中午新奇觀　辦公室、校門口塞爆粉紅大軍
【全台瘋外送4】懶人經濟大爆發　foodpanda一週訂單勝6年總和

ET快訊
水電工阿賢消失16年出現了！藏4年黑歷史被挖出　超狂翻身現況
「長灘島一條線」台女登熱搜！喊冤：比基尼當地買、換上被偷拍
子涵豪宅名牌爆也是假貨！粉紅奧迪R8黑歷史曝…炫富片慘被打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「天南地北話蒼穹」　南區氣象中心「消失的藍色地球」影片欣賞

凌晨5點推餐車！暖男一見「阿姨狼狽模樣」秒掏300元...心疼：別辛苦太久

土地公幫忙　女兒「自責3個月」見到亡母：媽媽回去了，要我不能再想祂

辛酸外送員拿命換錢　國慶連假拚接單3天2名外送員命喪輪下

外送懶人財大爆發　foodpanda統計一週訂單勝6年總和

台灣午餐新奇觀　粉紅大軍與UberEats擠爆辦公大樓、校門口

蝦皮搶食200億外送市場　foodpanda、 Uber Eats免運固樁

捷運阿姨「有老人請起來」　年輕人不理：沒坐博愛座，現在位子都不是我的？

「台灣之光」登陸北韓最現代大城百貨！詳細規格曝光　網high爆：想逛

夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

「天南地北話蒼穹」　南區氣象中心「消失的藍色地球」影片欣賞

凌晨5點推餐車！暖男一見「阿姨狼狽模樣」秒掏300元...心疼：別辛苦太久

土地公幫忙　女兒「自責3個月」見到亡母：媽媽回去了，要我不能再想祂

辛酸外送員拿命換錢　國慶連假拚接單3天2名外送員命喪輪下

外送懶人財大爆發　foodpanda統計一週訂單勝6年總和

台灣午餐新奇觀　粉紅大軍與UberEats擠爆辦公大樓、校門口

蝦皮搶食200億外送市場　foodpanda、 Uber Eats免運固樁

捷運阿姨「有老人請起來」　年輕人不理：沒坐博愛座，現在位子都不是我的？

「台灣之光」登陸北韓最現代大城百貨！詳細規格曝光　網high爆：想逛

夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

台灣大賽／楊志龍拚先發勝　挑戰兄弟26年來重大紀錄

「天南地北話蒼穹」　南區氣象中心「消失的藍色地球」影片欣賞

雪莉親自聯絡想見她！　72歲奶奶聞死訊心碎：我會帶很多泡菜給妳

加強山區毒品通報　讓內埔警分局成為「讓人民有感」治安單位

首爾地鐵1至8號線「罷工7分鐘前取消」！　交通公社承諾加薪1.8%

俄軍「巡邏敘北邊境」防止武裝衝突：土耳其進攻不可接受

台灣人愛養生一年金額可蓋2.2座台北101　保健營養食品去年產值161億元創新高

世足資格賽／南北韓歷史性對決　沒轉播也沒觀眾

《LOL》入主卡牌遊戲　《符文大地傳說》2020年PC、手機皆可玩

華聞快遞／港「商鋪租金」按季重挫逾10%　創21年來最大跌幅

生活熱門新聞

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

20號颱風「浣熊」最快今生成　周四五雨區擴大

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

RIMOWA行李箱故障…台男竟要送德修

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

人妻三溫暖感染菜花　 女兒竟離奇中招

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

外送平台讓生意爆紅？業者揭殘酷真相

外送員「會騎腳踏車來」！一看回訊傻眼

更多熱門

相關新聞

國慶連假拚接單3天2外送員亡

國慶連假，美食外送員意外事故頻傳，葬送2條寶貴性命，掀起外界熱議。為了擺脫低薪，不乏大學生、失業族，或是想多賺點外快的兼職上班族前仆後繼加入，但有外送員感慨說：「這行是拿命在賺錢。」為了趕時間，常發生外送員違規、超速和蛇行鑽車縫的情況。

外送懶人財大爆發　foodpanda統計一週訂單勝6年總和

午餐瘋外送　粉紅大軍擠爆辦公大樓、校門口

水電工阿賢消失16年現況曝光！藏4年黑歷史被挖出

83歲「國民黨大掌櫃」周旋4女　小54歲的她最正

關鍵字：

鏡週刊foodpandaubereats蝦皮外送平台

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

男輸千萬跑路　家屬：只有警察不知那邊有賭博電玩

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面