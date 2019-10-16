蝦皮搶食200億外送市場　foodpanda、 Uber Eats免運固樁

圖文／鏡週刊

近2年打亂台灣電商圈的蝦皮購物再出招，日前宣布進軍逾200億元的美食外送市場，讓美食外送雙雄foodpanda空腹熊貓、Uber Eats優食繃緊神經。

本刊調查，這1年來，美食外送商機大爆發，foodpanda和Uber Eats為了固樁搶市場，祭出滿額免外送費的流血價格戰，foodpanda更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人；Uber Eats則是與全家便利商店、city'super貴婦超市合作強化通路版圖，連日用品、生鮮都能送到府，一場國際級的大咖激戰正在上演。

「以前每逢中午時刻，學校大門口都是爸爸媽媽或阿公阿嬤來送便當，現在滿滿都是foodpanda粉紅色大軍，尤其今年更明顯。」家住北市北一女附近20多年的陳先生說。

請繼續往下閱讀...

今年美食外送商機爆發，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析：「美食外送平台能量已經蓄積多年，加上行動支付工具愈趨成熟，對於商家和消費者來說更有保障，成為爆發性成長的引爆點。」根據經濟部統計處資料顯示，2018年全台餐飲業營業額達4,745億元，其中，外送占比約5％，相當於237億元商機，成為兵家必爭之地。

目前台灣美食外送服務平台近十家，有foodpanda、Uber Eats、deliveroo戶戶送等國際大咖業者，與有無快送、foodomo、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda和Uber Eats雙雄競爭最為激烈，日前，新加坡的電商蝦皮購物也宣布跨足美食外送，爭搶每年237億元的市場大餅，競爭愈趨白熱化。

眼見各家摩拳擦掌，來台蹲點7年的德商foodpanda打頭陣鳴槍開戰。foodpanda 2012年於德國柏林創立，4年後被「Delivery Hero外賣英雄」收購，成為目前全球主要美食外送平台集團的一員。

挾全球龍頭之姿，foodpanda 9月初砸了近千萬元大打行銷戰，祭出滿額免外送費，更找來金鐘視帝吳慷仁擔任品牌代言人，一口氣拍3支廣告宣傳片，雙管齊下鞏固龍頭地位。

「現在一週的訂單總數已經等同成立前6年的總和，如果與去年同期相比，每日訂單數年成長更高達25倍、合作餐廳數年成長2倍、經常使用者年成長更達到20倍。」來台7年，首度對外公布營運成績的foodpanda董事總經理方俊強欣喜地說道，他更霸氣宣示：「台灣餐飲店家數2018年突破14萬家，目前僅有18％餐廳與外送平台合作，剩下的82％都是我們的目標。」

foodpanda強烈捍衛龍頭地位，緊追在後的美商Uber Eats也不甘示弱，靠勢全球最大叫車服務母集團Uber優步撐腰，同樣備妥近千萬元銀彈，跟進滿額免外送費補貼，正面對決foodpanda，「台灣是亞太區成長最快速的市場，過去一年來，Uber Eats在台灣平台合作餐廳數倍增、經常用戶及外送趟次更成長3倍，有3成店家跟我們合作超過1年。」日前，在Uber Eats登台3週年記者會上，台灣區總經理李佳穎一臉驕傲地透露。

有別於龍頭foodpanda打代言人廣告戰， Uber Eats則強化通路合作拚差異化，除了送美食，也跨足日用品、生鮮配送，與全家便利商店推出店到宅合作，連衛生紙、洗髮精等日用品都能送到家，10月底更將攜手頂級貴婦超市city'super，200多項生鮮、乾貨用APP就能買到，將從頂級客層齊聚的北市天母店試水溫。另外，更有獨家合作的全台在地美食名店，包括以小籠包享譽國際的鼎泰豐、台南百年老店義豐冬瓜茶、嘉義林聰明沙鍋魚頭等。

至於後進者、來自新加坡的電商大咖蝦皮購物，日前僅推出短短5天期間限定的美食外送服務，範圍更侷限於北市松山區、信義區和大安區，蝦皮購物表示：「主要測試訂單系統和物流配送機制，會將用戶的意見與反饋納入未來的規劃考量後，再評估是否逐步開放其他區域。」



更多鏡週刊報導

【全台瘋外送2】國慶連假再添兩亡魂 辛酸外送員拿命換錢

【全台瘋外送3】台灣中午新奇觀 辦公室、校門口塞爆粉紅大軍

【全台瘋外送4】懶人經濟大爆發 foodpanda一週訂單勝6年總和