凌晨5點推餐車！暖男一見「阿姨狼狽模樣」秒掏300元...心疼：別辛苦太久

▲暖男花300元幫買，希望讓阿姨能趕快回家休息！（圖／奇拉拉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

人間處處有溫情！一名暖男透露，今（16）日清晨一片黑，直擊一名阿姨推著超重的點心餐車現身，盼著學生上門買早餐，而這些點心是家中的奶奶親手製作，一家人深夜北上，分批在附近駐點販售。暖男一聽，便拿出身上的300元幫買，他直言，「希望能幫助到阿姨！」

一名陳姓男網友在臉書《我是五股人》心疼表示，今日凌晨5點多，他在五股成泰路二段某超商前，赫見一名身材嬌小的阿姨出沒，雙手賣力推著點心餐車，模樣非常狼狽，準備在附近擺攤。由於天色還沒亮，原PO見狀趕緊上前詢問，阿姨才緩緩道來，「家裡奶奶午夜做好（銅鑼燒、蒸糕粿等），打算推出來等學生買早餐，之後再推去郵局。」

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▲阿姨清晨就出來賣點心！（圖／奇拉拉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聞言，原PO心頭突然一陣鼻酸，儘管能力有限，下秒仍掏出300元買手工點心，「希望她順順利利，別這樣辛苦太久！」原PO也向《ETtoday新聞雲》透露，目測阿姨身高僅140公分左右，推著頗重的推車，讓他非常心疼，而阿姨一家人似乎從宜蘭深夜北上，分別推著餐車分幾個點販售，盼望大家一起做愛心，「能幫助到阿姨！」

暖能量傳遞，掀起大批網友狂讚，「等等去買一波」、「 阿姨現在在五股國小旁寢具店門口！」、「謝謝您，五股人的溫暖」、「今天經過一定去支持」、「 善心大發，你會有好報的」。至於阿姨確切擺攤位置，原PO透露，「學生時段就在寢具店門口，之後就是郵局這樣。」

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