最大規模！民主黨辯論12人互嗆　拜登：川普連任，ISIS襲擊美國

▲民主黨第4場總統初選辯論登場。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

角逐2020美國總統大位的12名民主黨候選人15日展開第四場辯論，外界關注他們如何回應總統川普面臨彈劾調查一事。前副總統拜登（Joe Biden）更是抨擊，若是讓川普2020連任，屆時將不會有北約（NATO），極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）也會襲擊美國。

此次辯論涉及多種議題，克洛布徹過去表現並不亮眼，15日她則槓上近來人氣上漲的華倫，指責對方拋出的政策沒有認輕現實，只是白日夢。華倫當時認為台上的民主黨人都想保護富豪，她重申，自己並不討厭有錢人，只是這些族群在美國賺進大把資源，應該也要讓其他孩子享有同樣的機會。

華倫在辯論中成為被攻擊的主要目標，民主黨人認為她迴避有關全民聯邦醫療保險與提高富人稅的計畫。至於捲入「烏克蘭門」風暴的拜登則回應，他沒做錯任何事，他的兒子也是。

▲華倫面臨尖銳質疑。（圖／路透）



楊安澤則在台上提到自己的兩名兒子，其中一位患有自閉症。他的政策為「全民基本收入」，基本概念是每名18歲以上的美國民眾每月可享1000美元，他表示，桑德斯所提出的經濟願景並非多數美國人能接受的，也沒有考慮到像他這樣的家庭。

78歲的桑德斯過去2周心臟病發後就在佛蒙特州家中休養，《美聯社》指出，他沒有犯下什麼失誤，但也沒有展現先前辯論中的熱情。

目前辯論仍在進行中，CNN整理出候選人的年齡，最年長的是桑德斯，接下來則是76歲的拜登，至於他們的競爭對手川普則為73歲。拜登表示，他的年齡與經驗伴隨著智慧，這次美國需要一個上任第一天就能站在世界舞台的人，贏得俄羅斯總統普丁與其他盟友的尊重，並要確切知道該做什麼，以便讓美國回到正軌。

辯論地點位於俄亥俄州，是有史以來規模最大的總統初選辯論，12人分別為前副總統拜登、紐澤西州參議員布克（Cory Booker）、印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）、前住房與城市發展部長卡斯洛（Julián Castro）、夏威夷眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、前眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、環保人士思特爾（Tom Steyer）、參議員華倫（Elizabeth Warren）與台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）。