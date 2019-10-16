陳明文爭取億元活化吳鳳廟　山區文化觀光熱點大串聯

▲▼ 立委陳明文爭取億元活化吳鳳廟。（圖／陳明文辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉吳鳳廟，過去承載著許多人的美好回憶，不少嘉義人渴望找回該處以往的榮景。立委陳明文與嘉義縣縣長翁章梁合力向營建署爭取經費近一億元，日前在吳鳳廟廣場舉辦說明會，聽取鄉親建議修正計畫，共同打造中埔新亮點活化吳鳳廟前廣場，希望找回嘉義人的美好回憶。

▲▼ 當地鄉親參加活化吳鳳廟座談會。（圖／陳明文辦公室提供）

陳明文表示，中埔慢行綠廊道及環境景觀改善計畫，從客家文化園區開始到五虎寮橋，連結天仁宮、水圳、吳鳳廟、天長地久等將中埔鄉的人文生態環境串聯在一起，此計畫重點在於吳鳳廟前廣場活化，對提升地方休閒遊憩發展會有很大幫助。

中埔鄉長李碧菁表示，吳鳳廟早期是很熱鬧的地方，充滿許多人的回憶，許多鄉親對這裡仍充滿期待，要特別感謝陳明文委員與翁章梁縣長爭取中埔亮點計畫，希望透過計畫讓整個吳鳳廟區域加以活化，並帶動地方發展找回大家共同的回憶。

嘉義縣建設處處長林聰利表示，中埔慢行綠廊道目的在於打造出一條從客家文化園區到五虎寮橋的帶狀自行車道，原本吳鳳廟前只是單純廣場設計，會勘時發現旁有水圳，我們將水引進廣場打造出自然乾淨的活水親水區，這將會是亮點遊憩區。