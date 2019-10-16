媽失蹤13年…子女悲立「衣冠塚」伴亡父！警牽線找到編號7587墓碑　家人全哭了

▲許耀彬帶著子女找到郭婦葬於無主墓區、編號7587的無名墓碑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

「母親失蹤13年了，我們怎麼找都找不到！」基隆市一名75歲的郭姓婦人在民國95年11月失蹤，多年來音訊全無，年邁的郭夫思妻至極，每每騎車外出時還會多帶一頂安全帽，冀盼有一天能夠把老伴帶回家，但直到106年郭夫離世，再見枕邊人一面的小小心願始終沒能實現。子女嘗試各種方法尋找母親，但全無下文，只好在父親的骨灰罈旁設立衣冠塚，略盡一點孝心；時隔13年，一通警察的電話再度讓全家人燃起希望，「我們相信是奇蹟出現了、是媽媽在失蹤13年後想回家了！」

基隆市警察局第一分局表示，第三組組長許耀彬日前檢視無名屍系統，發現一具編號7587的無名女屍已經沉寂在茫茫的資料海中長達13年，因久無人認領，只好葬於新北市汐止第一公墓無主墓區。許耀彬進一步檢視資料，發現該具無名屍於95年11月24日在基隆河岸被發現，但當時因遺體浸泡河水多日，毛髮、五官均已嚴重腐爛、無法辨認，加上身上又無證件，也無飾物或其他可識別特徵，經採集指紋、調閱監視器後也無所獲，只好以無名屍公告協尋，怎料這一公告就是13年。

許耀彬重啟調查，依照該無名屍體形、外觀輪廓、陳屍區域等特徵，搜尋交叉比對、分析上千筆資料，終於在108年9月5日比對出一名居住在基隆市、失蹤許久的郭姓老婦，特徵與無名女屍相當接近。

▲許耀彬為了替這具無名屍找到家，交叉比對、分析了上千筆資料。（圖／記者郭世賢翻攝）

郭婦的子女說，母親在95年11月失蹤後，他們相當焦急，曾用盡了一切方法四處找尋，甚至到處求神問卜，但仍然全無下文，而年邁的父親無法接受老伴失蹤，多年來騎車外出時總會刻意多帶一頂安全帽，就是盼著哪天能把妻子帶回家，可惜直到父親106年離世的那天，仍然沒有母親的一點消息，最後爸爸只能帶著遺憾入土；而子女為了讓二老相伴，只好幫母親立了衣冠塚，與父親的骨灰罈放在一起，略盡微薄孝道。

「這麼多年了，總還是覺得家裡少了1人……！」這根懸宕13年的刺，無形地扎在家屬的心中，雖然107年法院宣告郭婦死亡，但家人心裡的痛仍然無法釋懷。郭婦子女表示，日前接到許組長的電話時，全家人驚訝到不敢置信，母親失蹤了13年，早已被宣告死亡，且戶籍資料也已經除口註記，根本就查不到，沒想到都過了這麼久，竟然還有警察在調查母親的失蹤案，當下眾人感動萬分，相信真的是奇蹟出現，「是母親失蹤13年後想回家了，拜託許組長為祂指路。」

在經許組長採集子女唾液檢體，並送法務部法醫研究所與該具編號7587的無名女屍進行DNA比對後，果然結果吻合，確認該具女屍身分就是失蹤多年的郭婦。家屬得知後感動萬分，持著相驗屍體證明書到汐止區公所領回母親的遺體，當一家人走到無主墓區、找到編號7587的無名墓碑時，子女們都忍不住落淚，再三向許耀彬致謝，「離家13年，母親終於有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路了！」

「即日起，我退出老化黨。」

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▲子女們找到媽媽的那一刻，忍不住在墓碑前落下眼淚。（圖／記者郭世賢翻攝）