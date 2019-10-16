韓國瑜喊話綠營：人民日子若過得好　投蔡英文無話可說

▲韓國瑜赴屏東展開觀光產業座談。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜「傾聽之旅」第一天來到屏東縣，要從南部出發，一路向北，下午的行程第一站來到屏東縣來義鄉參加黨部主辦的固本會報，現場湧進超過七百多名的支持者，將會場團團包圍，展現韓國瑜的高人氣。韓國瑜在致詞時向綠營喊話，如果大家認為日子過得好，百業興旺，要投蔡英文沒有人有話說，但現在的人民已經沒有信心了，每個人對國家的未來都充滿擔憂，他呼籲支持者要用這張選票決定國家的未來。

韓國瑜表示，每次看到原住民就看到快樂跟希望，他對於能夠獲邀前來參加感到非常的榮幸，他還說，對於原住民權益方面一直有四個擔心，分別是經濟的發展、教育的發展、醫療以及建設，這四項都是原住民居住的地方需要大力支持推動改進的，而這也更突顯了立法委員的重要。

韓國瑜說，「立法委員有三把刀，對法令的刀、預算的刀、質詢的刀，如果原住民好朋友們沒有一個優秀的，敢大聲講話的立法委員在立院，那就代表你們要吃虧了。」他呼籲現場的支持者，千萬不要小看立委的重要性，立委票一定要去投。

韓國瑜接著沉痛表示，2016年這麼多的人給了民進黨當選總統也讓他們立院過半，把國政大權全部交給民進黨來管理 ，「結果完全執政的三年半來，請問大家日子過得好還是不好？苦還是不苦？」過去這段時間，好多人民跑來跟他說自己過得好苦，讓他相當不忍心，他呼籲長期支持民進黨的朋友要清醒了，「民進黨不是國家的爸爸，國民黨也不是，只有人民才是。」

韓國瑜表示，如果大家認為日子過得好，百業興旺，要投蔡英文沒有人有話說，但現在的人民已經沒有信心了，每個人對國家的未來都充滿擔憂，所以必須讓蔡英文下架，「自己的國家我們自己救」，他呼籲支持者要用這張選票決定中華民國的未來，決定我們子孫的未來。

▼韓國瑜前往覺善堂參拜。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）