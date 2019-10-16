圖／綠網軍抹黑黃昭順「陸配健保」提案　國民黨團秀證據提告

▲「陸配健保」於4月26日撤案，卻遭綠營側翼網軍抹黑。（圖／翻攝網路，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對綠營發動側翼網軍，一再針對國民黨立委黃昭順等16位委員，在今年4月初提案、連署修改《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條條文，修法用意係以人道考量為出發點，讓陸配可對雙親善盡孝道，原本立意良善，卻遭綠營網軍以「吃垮台灣健保、長照」等誇大、不實的聳動文字、圖卡，在各大社群對本黨立委進行抹黑與攻訐，企圖影響明年大選，立法院國民黨團發布聲明，予以最嚴厲的譴責，同時不排除對散播不實言論者採取法律行動。

國民黨團表示，該提案早已在108年4月26日第7會期第11次院會時撤案，黃昭順委員個人也透過臉書、媒體採訪等管道，向外界說明當初提案目的以及撤案結果，豈料大選進入倒數不到百日，綠營側翼網軍再次以抹黑、抹紅手法，透過特定社群、網紅，以大量的圖卡、文字製造假新聞、假訊息，企圖影響國民黨明年總統與立委選情，手法拙劣、令人不齒。

國民黨團再次重申，綠營側翼網軍不斷以假資訊、假新聞攻擊本黨立委行為，已有觸犯《選罷法》之虞，正告綠營側翼網軍適可而止，倘若再以訛傳訛，利用文字、圖像，透過各種管道、方式，對本黨立委做不實抹黑與不負責任的攻訐，本黨團將採取法律行動以正視聽，遏止網軍惡劣抹黑之選風。

▼國民黨立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）