手捧「異形胚胎」傳LINE...閨蜜嚇僵化　神展開笑翻網：不敢吃惹！

▲本尊是柚子啦！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

以後吃柚子有陰影了！一名女網友笑稱，日前剝好10小塊柚子肉，傳給閨蜜分享，豈料，對方嚇得詢問是「胚胎？」照片曝光後，瞬間吸引5千多名網友看傻，直呼「太殘忍了，真的100%超像！」

一名女網友在臉書《爆笑公社》分享一樁糗事，日前她動起雙手剝柚子，忽然想起閨蜜也愛吃這一味，拍下圖片後，傳給對方眼紅一下，怎料閨蜜一看嚇壞，秒問原PO是不是「胚胎？」

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▲閨蜜一度嚇僵化！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

突如其來的問題，讓原PO笑壞，趕緊解釋「是柚子啦！」閨蜜的心情彷彿坐雲霄飛車，最後回覆一個僵化的貼圖，希望化解尷尬場面。照片可見，橘紅色品種的柚子，與一般常見白肉柚子不同，第一眼見到，還真讓人誤以為是胚胎或剛出生的小生物。

▲網笑見證87分像，狂喊不敢吃惹！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

爆笑文章一貼出後，引發大批網友前來朝聖，紛紛笑虧「她想得到胚胎也真是一絕了」、「剛出生的小老鼠」、「不要這樣啦，以後我吃柚子會有陰影欸」、「我以為是蝦子」、「我看成牙齦」、「我也以為是異形的寶寶」、「第一眼我以為是生魚片」、「這樣是幾胞胎啊？」、「回不去了，以後無法正視柚子了」。

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