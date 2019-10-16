她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」下場抽出整罐血水！

▲英國2義大利富二代研究生，在夜店撿屍，性侵完還開心擁抱。（圖／翻攝自MET Police下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少學生在畢業前夕，都會讓自己瘋狂一晚，來證明自己脫離求學生涯「登大人。但英國2名義大利富二代研究生，日前準備歡度自己準研究生生涯結束，到倫敦當地一間夜店狂歡，認識一名25歲的女子，卻趁女方喝到爛醉，將她撿屍到夜店維修室性侵，甚至造成女子重傷需要抽出約1個可樂罐的血水，過程也完全被夜店監視器拍下。

根據英國《每日郵報》報導，25歲的奧蘭多（Ferdinando Orlando）與26歲的柯斯坦佐（Lorenzo Costanzo）正在攻讀國際法與商業管理研究，只差幾天就準備畢業，於是決定到當地夜店「Toy Room」狂歡。兩人在夜店認識了女子後，開始灌酒、玩遊戲，直到發現女子幾乎已經醉到沒有意識，竟燃起了「壞壞」的念頭。

▲女子被拖進地下室性侵。

奧蘭多與柯斯坦佐將女子一路架到夜店的維修室內，一路上還說說笑笑試圖掩人耳目，接著關上門3P性侵，完事後，兩人不顧女子已經受傷，還開開心心的從維修室裡出來，監視器也拍下兩人開心擊掌、抽事後菸，做出猥褻表情的樣子。

女子後來被送往醫院，發現身上受到重傷，腫塊也需要緊急抽出血水，醫師表示，「我從未看過在這樣的情況下，會有如此嚴重的傷害，腫塊幾乎抽出快要一個鐵罐大小的血水」。

檢察官亨特（Allison Hunter QC）表示，夜店的其他監事也能看到女子喝醉後，被「傳遞」在兩個男子身邊熱吻。受害女子告訴陪審團，當時被夾在兩男中間，根本很難擺脫，且當時自己也站不穩，只能依靠他們支撐，卻沒想到發生這樣的事情，「當晚的事情我根本沒有記憶，只記得我坐在路邊的人行道上」，而監視器確實拍到在女子一度在舞池緊貼柯斯坦佐熱舞，是否真為性侵仍需進一步調查。

▲2研究生為此壞了前途。

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