絕無道德過失！杭特否認海外業務涉不當行為　控川普散播荒謬陰謀論

▲ 美國前副總統拜登與兒子杭特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被爆要求烏克蘭總統調查前政敵拜登（Joe Biden）及他的兒子杭特（Hunter），他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也扮演牽線人的角色。杭特對此首度出面坦承，他的家世的確帶來商業機會，也沒有考慮到自己可能對父親的政治生涯造成影響，但否認川普稱他在外資公司服務期間有過不當行為的指控。

杭特在15日播出的ABC新聞訪談中指出，「我犯錯了嗎？也許就長遠看來的確如此。但我是否在道德問題上有過失？絕對沒有。」他表示，從未與父親討論過自己的海外業務，且父親也是透過媒體報導才得知他曾任烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）董事。

杭特指控，川普散播「荒謬的陰謀論」。他說明，「我錯在給了一些不道德的人一個圈套，讓他們用違法的方式來傷害我的父親。我感到遺憾的是，我沒有料到會出現魯迪‧朱利安尼這個人和相信這個陰謀論的美國總統。成為川普的憤怒來源是我的榮幸，我晚上睡覺時一點也不心虛，因為我很愛我的家人。」

杭特曾任職於華盛頓一家頂級律師事務所，擅長公司治理問題。但他也承認，若不是因為拜登之子的身分，可能就不會被邀請進入布里斯瑪董事會，「我認為，如果我不是姓拜登，生命中有很多事可能就不會發生。」

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