詹姆士炮「莫瑞沒搞清楚狀況」　NBA內鬨惹議員暴怒：講什麼垃圾話！

▲LeBron James詹姆士。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

NBA事件持續延燒，自從火箭隊總經理莫瑞（Daryl Morey）對於香港示威遊行發表看法後，引發中國網友拒看，中國電視、網路平台拒播的風波。洛杉磯湖人隊球星詹姆士（LeBron James）14日首度公開表態，他認為莫瑞並沒有搞清楚足夠的訊息，導致發言讓很多人在金錢或是心理上受到傷害，結果反讓美國網友暴怒。

根據《BBC》報導，詹姆士這番話不僅惹毛美國網友，連日前到訪香港的共和黨議員霍利（Josh Hawley）也相當憤怒，在推特上指出，「詹姆士，你才有沒有搞清楚真正的狀況，你為何不去香港看看？為何不去跟那些人們聊聊，他們正在為最基本的自由努力，我根本說不出這樣的垃圾話」。

Having just been in Hong Kong - on the streets & with the protestors - this kind of garbage is hard to take. LeBron, are YOU educated on “the situation”? Why don’t you go to Hong Kong? Why don’t you meet the people there risking their lives for their most basic liberties https://t.co/KvphH9RiAl — Josh Hawley (@HawleyMO) 2019年10月15日

對此火箭隊表示，不論詹姆士對莫瑞發言看法如何，都不會回應。哈登也表示，沒有聽過詹姆士的言論，而莫瑞該不該面對中國對NBA的制裁，也不願多說。受訪畫面日前曝光，詹姆士的推特立刻被網友灌爆，他也再度發文表示，「我沒有想到發文的內容與後果」

《今日美國報》的專欄作家沃爾肯（Dan Wolken）也提到，詹姆士此番發言，已經讓他的球員生涯中出現汙點，更提到詹姆士確實擔心自己的中國販售的聯名球鞋受到影響，「然而在中國做生意，跟言論自由的關係到該如何取捨？確實需要被探討」。

霍利也怒氣難消地繼續發文表示，詹姆士的言論讓人相當失望，莫瑞是勇於表態，也對香港充滿同情，現在人們在香港被中國、被NBA正努力奉承的共產黨。

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